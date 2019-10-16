خالد الغندور: تأجيل القمة مؤامرة على الزمالك
الأربعاء 16/أكتوبر/2019 - 02:07 ص
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السيد علي
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عقب خالد الغندور قائد الزمالك الأسبق، على قرار لجنة المسابقات باتحاد الكرة بتقديم موعد مباراة الزمالك والمقاولون العرب للسبت المقبل.
وكان اتحاد الكرة قد أعلن تأجيل مباراة القمة التي كان ستجمع بين الأهلي والزمالك يوم السبت المقبل.
وصرح خالد الغندور عبر ببرنامج الزمالك اليوم المذاع على فضائية الحدث اليوم: "الزمالك سيواجه المقاولون يوم السبت، إذن مع أي فريق سيلعب الأهلي".
واختتم: "ستكون مؤامرة لو لم يلعب الأهلي مع أي فريق في يوم السبت".
وكان اتحاد الكرة المصري قد أعلن رسميًا، عن تأجيل مباراة القمة بين فريقي الأهلي والزمالك، في الجولة الرابعة من مسابقة الدوري الممتاز، لأجل غير مسمى وفقًا لتعليمات أمنية.
وكتب الاتحاد المصري في بيانه: "قرر الاتحاد المصري لكره القدم تأجيل مباراة الأهلي و الزمالك و التي كان مقرراً اقامتها يوم السبت المقبل ضمن الجولة الرابعه لمسابقه الدوري الممتاز علي ضوء تلقي الاتحاد تعليمات أمنية في هذا الشأن، وسوف يحدد موعد جديد للمباراة في وقت لاحق".
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