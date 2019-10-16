كارينا كابور تتحدث عن التفاوت في أجور نجوم ونجمات بوليوود

أعربت نجمة بوليوود الشهيرة كارينا كابور خان مؤخرًا عن رغبتها للحصول على أجر على قدم المساواة مع النجوم الذكور.

مسيرتها الفنية

على مدار الـ 19 عامًا الماضية، لم تقدم النجمة كارينا كابور فقط نجاحات تجارية كبيرة مثل Jab We Met، وKabhie Khushi Kabhi Gham، و3 Idiots، وBajrangi Bhaijaan فقط، بل كانت أيضًا ذات تأثيرًا رئيسيًا في ثقافة البوب ​​مع شخصياتها مثل Poo وGeet.

كارينا تواصل العمل بقوة من خلال اشتباكها في أكثر من عمل مثل "جود نيوز"، "فورست غامب"، والنسخة الجديدة من فيلم "لال سينج تشادا"، وفيلم كرارن جوهر "تاخت"، وهو ما يثبت أنها لا تقل كفاءة عن نظرائها الذكور.



في لقاء انعقد على هامش حفل MAMI Movie Mela، شوهد المخرج كاران جوهر وكارينا والممثلة علياء بهات، خلال جلسة سؤال وجواب، سأل أحد الصحفيين الممثلين عن موضوع رواتب النجمات الأقل من النجوم الذكور.



أجابت كارينا على ذلك: "ربما كانت هناك أسباب مختلفة للانسحاب من الأفلام، لكن ليس بسبب هذا السبب بالذات. أنا أحب أن أتقاضى أجرًا مثل النجوم الذكور ".



وعندما ذكرت صحفية أن هل راتبها في فيلم "جود نيوز"، مثل أكشاي كومار، حيث إن كلاهما من النجوم البارزين الذين من المفترض أن يتقاضو رواتب متساوية، نظرت كارينا إلى كاران وقالت: "أرجو أن تدفع لي بقدر ما دفعت لأكشاي كومار".





تصريحات المخرج والمنتج كاران جوهر

من ناحيته، قال المخرج والمنتج كاران جوهر، "هناك العديد من النساء اللواتي يستحقن الكثير من المال أكثر من الرجال وهناك رجال حصلوا على هذا بسبب موهبتهم وفقط العمل الذي قدموه، لكن هناك أمور أكبر حيث يتعين علينا مراعاته ".



ليست كارينا هي الفنانة تعتقد الوحيدة التي تحدثت عن تفاوت الأجور في بوليوود، فقد سبقتها الممثلة كريتي سانون، التي أكدت في لاسابق، أن التفاوت في الأجور كان يمثل مصدر قلق في صناعة السينما الهندية في السابق، لكن الأمور تتغير، وتؤكد في ذات الوقت أن الوضع يزداد توازنًا، حيث تحصل الممثلات أيضًا على ما يستحقونه نقدًا.





بالنسبة للممثلين الذكور الذين يحصلون على رواتب أكثر من نظرائهم في الأفلام، قالت كريتي لوكالة الأنباء IANS خلال مقابلة عبر البريد الإلكتروني: "لقد اعتقدت دائمًا أن الأجر يجب أن يتقرر بشأن مقدار العمل الذي تضعه في فيلم والاغاني بحسب دخل شباك التذاكر".

