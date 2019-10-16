محمد فراج يكشف تعرضه لأزمة مفجعة أثناء تصوير مسلسل "بدون ذكر أسماء" (فيديو)
الأربعاء 16/أكتوبر/2019 - 02:27 ص
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لمياء علي
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كشف الفنان محمد فراج، عن الأزمة التي تعرض لها أثناء استعداده لتصوير دوره في مسلسل "بدون ذكر أسماء"، وهي وفاة والده.
وقال فراج خلال لقائه في برنامج "صاحبة السعادة"، والذي يذاع عبر فضائية "DMC" تقديم النجمة إسعاد يونس، إن شخصية "رجب الفرخ" الذي جسدها في المسلسل كانت تحتاج للهدوء والتركيز لكي يتم تقديمها بشكل احترافي.
وأضاف: "وفاة والدي مثلت أزمة كبيرة لي ولكني استطعت أن أتخطاها وأبدعت في أداء الدور".
وأشار إلى أن المشهد الذي قتل فيه "رجب الفرخ"، أحدث ضجة كبيرة من قبل الجمهور الذي اعترض على أن تكون هذه هي نهايته، وهذا يبرهن على نجاح الشخصية.
مسلسل "بدون ذكر أسماء" من بطولة أحمد الفيشاوى، حورية فرغلى، روبى، صفوة، ناهد رشدى، عبد العزيز مخيون، محمد فراج، شيرين رضا، وهو من تأليف وحيد حامد، إخراج تامر محسن.
من جانب آخر، شارك محمد فراج في فيلم "الممر" وحظي دوره بانتشار واسع وإعجاب شديد من الجمهور.
قصة فيلم الممر
يتناول فيلم الممر قصة وطنية حول إرادة جنودنا البواسل في تحويل الهزيمة إلى نصر محقق بالصبر والعزيمة وقوة التخطيط والثقة بالله.
ويتناول قصة قوات الصاعقة المصرية خلال حرب الاستنزاف ويناقش المرحلة الزمنية 1967 وحتى الأوقات الأولى من حرب الاستنزاف.
فريق عمل الفيلم
جدير بالذكر أن فيلم الممر من بطولة: أحمد عز، أحمد رزق، إياد نصار، أحمد فلوكس، محمد فراج، أحمد صلاح حسني، محمد الشرنوبي، محمد جمعة، محمود حافظ، أمير صلاح الدين، أسماء أبو اليزيد، كما يضم الفيلم هند صبري، شريف منير، كما يشارك أيضًا إنعام سالوسة وحجاج عبد العظيم كضيوف شرف في الفيلم.
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