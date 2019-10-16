أبرز مباريات الأسبوع المقبل في كافة الدوريات الأوروبية والعربية

انتهت فترة التوقف الدولي الخاصة بالفيفا والتي أقيمت بها الكثير من المباريات الدولية الودية بالإضافة إلى تصفيات يورو 2020 والتصفيات المزدوجة المؤهلة إلى بطولة كأس العالم قطر 2022 وكأس آسيا التي ستقام في العام 2023 .

وفي التقرير التالي يسلط معكم الفجر الرياضي الضوء على أبرز مباريات الأسبوع المقبل في كافة الوريات الأوروبية والعربية .

يوم السبت 19 أكتوبر

الدوري الانجليزي

· إيفرتون ضد وست هام يونايتد

· أستون فيلا ضد برايتون

· تشيلسي ضد نيوكاسل يونايتد

· ليستر سيتي ضد بيرنلي

· توتنهام هوتسبيرز ضد واتفورد

· وولفرهامبتون ضد ساوثهامبتون

· بورنموث ضد نوريتش سيتي

· كريستال بالاس ضد نوريتش سيتي

· كريستال بالاس ضد مانشستر سيتي

الدوري الاسباني

· إيبار ضد برشلونة

· اتلتيكو مدريد ضد فالنسيا

· خيتافي ضد ليجانيس

· ريال مايوركا ضد ريال مدريد

الدوري الايطالي

· لاتسيو ضد اتلانتا

· نابولي ضد هيلاس فيرونا

· يوفنتوس ضد بولونيا

الدوري الالماني

· فيردر بريمن ضد هيرتا برلين

· أوجسبورج ضد بايرن ميونخ

· فورتونا دوسلدورف ضد ماينز 05

· لايبزج ضد فولفسبورج

· بونبون برلين ضد فرايبورج

يوم الاحد 20 اكتوبر

الدوري الانجليزي

· مانشستر يونايتد ضد ليفربول

الدوري الاسباني

· ديبورتيفو الافيس ضد سيلتا فيجو

· ريال سوسيداد ضد ريال بيتيس

· إسبانيول ضد فياريال

· اتلتيك بيلباو ضد بلد الوليد

· إشبيلية ضد ليفانتي

الدوري الايطالي

· ساسولو ضد إنتر ميلان

· أودينيزي ضد تورينو

· سامبدوريا ضد روما

· كالياري ضد سبال

· بارما ضد جنوى

· ميلان ضد ليتشي

يوم الاثنين 21 اكتوبر

الدوري الانجليزي

· شيفيلد يونايتد ضد أرسنال

· الدوري الايطالي

· بريشيا ضد فيورينتينا

الثلاثاء 22 اكتوبر

دوري أبطال أوروبا

· اتلتيكو مدريد ضد باير ليفركوزن

· شاختار دونيتسك ضد دينامو زغرب

· كلوب بروج ضد باريس سان جيرمان

· يوفنتوس ضد لوكوموتيف موسكو

· مانشستر سيتي ضد اتلانتا

· توتنهام هوتسبيرز ضد سرفينا زفيزدا

· اولمبياكوس ضد بايرن ميونخ

· جالطة سراي ضد ريال مدريد

دوري أبطال أسيا

· الهلال السعودي ضد السد القطري

الاربعاء 24 اكتوبر

دوري أبطال أوروبا

· لايبزج ضد زينيت سان بطرسبورج

· اياكس ضد تشيلسي

· سلافيا براج ضد برشلونة

· انتر ميلان ضد بروسيا دورتموند

· كي ار سي جينك ضد ليفربول

· ريد بول سالزبورج ضد نابولي

· ليل ضد فالنسيا

· بنفيكا ضد ليون

كأس الليبرتادوريس

· بوكا جونيورز ضد ريفربليت

الخميس 25 اكتوبر

دوري أبطال أفريقيا

· الزمالك ضد جينيراسيون فوت

الجمعة 26 اكتوبر

الدوري الانجليزي

· ساوثهامبتون ضد ليستر سيتي

الدوري الاسباني

· فياريال ضد ديبورتيفو الافيس

الدوري الايطالي

· هيلاس فيرونا ضد ساسولو

الدوري الالماني