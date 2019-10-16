ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

تعطل انضمام نجم وادي دجلة إلى الزمالك لفترة مؤقتة

الأربعاء 16/أكتوبر/2019 - 01:56 ص
Advertisements
تعطل انضمام نجم وادي دجلة إلى الزمالك لفترة مؤقتة
Advertisements
طباعة
حسام مجدي
 
Advertisements
تعطل انضمام نجم وسط نادي وادي دجلة إلى نظيره نادي الزمالك بشكل مؤقت لفترة مؤقتة لعدة أسباب مختلفة بعد أن طان اللاعب على بعد خطوات من الانضمام إلى النادي الأبيض.

دجلة يطالب عبد العاطي بتأجيل الرحيل عن الفريق

وطالب مسئولو نادي وادي دجلة محمد عبد العاطي لاعب وسط الفريق بتأجيل فكرة الانضمام إلى نادي الزمالك في الفترة الحالية.

سبب طلب وادي دجلة بتأجيل انضمام عبد العاطي للزمالك

وجاء طلب دجلة من عبد العاطي بتأجيل إنضمامه لنادي الزمالك حاليا بسبب حاجة الفريق له في هذه الفترة بسبب الأداء السئ الذي ظهر به النادي في الدوري هذا الموسم.

وكان محمد عبد العاطي قد وافق على الانضمام إلى نادي الزمالك خلال الفترة الحالية ولكنه من الممكن أن يتعطل انضمامه إلى الفارس الأبيض حتى فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

ترتيب وادي دجلة في الدوري المصري الممتاز

ويتواجد نادي وادي دجلة في المركز السادس عشر من ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد نقطة وحيده من أصل 3 مباريات خاضها حتى الآن في الدوري.

Advertisements
موضوعات ذات صلة
طباعة
المزيد عن: وادي جلة منطقة وادى البيضا الزمالك ألفا
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
استطلاع رأي
برأيك من يحسم لقب الدوري المصري هذا الموسم ؟
تصويت
الأكثر قراءة
ads
مباريات اليوم
مباريات دولية ودية - منتخبات
المغرب - أساسي
-
x
21:00
-
الجابون - أساسي
الجزائر - أساسي
-
x
22:00
-
كولومبيا - أساسي
التصفيات المؤهلة ليورو 2020
ليشتنشتاين
0
x
20:45
5
إيطاليا
السويد
1
x
20:45
1
إسبانيا
تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2022
كمبوديا
0
x
13:30
4
العراق
تايبيه
1
x
13:40
4
أستراليا
تايلاند
2
x
14:00
1
الإمارات
فلسطين
0
x
15:00
0
السعودية
سوريا
4
x
16:00
0
غوام
الأردن
3
x
18:00
0
النيبال
البحرين
1
x
18:30
0
إيران
قطر
2
x
18:30
1
عمان

DMCA.com Protection Status