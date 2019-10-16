تعطل انضمام نجم وادي دجلة إلى الزمالك لفترة مؤقتة
الأربعاء 16/أكتوبر/2019 - 01:56 ص
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حسام مجدي
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تعطل انضمام نجم وسط نادي وادي دجلة إلى نظيره نادي الزمالك بشكل مؤقت لفترة مؤقتة لعدة أسباب مختلفة بعد أن طان اللاعب على بعد خطوات من الانضمام إلى النادي الأبيض.
دجلة يطالب عبد العاطي بتأجيل الرحيل عن الفريق
وطالب مسئولو نادي وادي دجلة محمد عبد العاطي لاعب وسط الفريق بتأجيل فكرة الانضمام إلى نادي الزمالك في الفترة الحالية.
سبب طلب وادي دجلة بتأجيل انضمام عبد العاطي للزمالك
وجاء طلب دجلة من عبد العاطي بتأجيل إنضمامه لنادي الزمالك حاليا بسبب حاجة الفريق له في هذه الفترة بسبب الأداء السئ الذي ظهر به النادي في الدوري هذا الموسم.
وكان محمد عبد العاطي قد وافق على الانضمام إلى نادي الزمالك خلال الفترة الحالية ولكنه من الممكن أن يتعطل انضمامه إلى الفارس الأبيض حتى فترة الانتقالات الشتوية القادمة.
ترتيب وادي دجلة في الدوري المصري الممتاز
ويتواجد نادي وادي دجلة في المركز السادس عشر من ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد نقطة وحيده من أصل 3 مباريات خاضها حتى الآن في الدوري.
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