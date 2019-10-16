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مرتضي منصور يعلق على تمرد ساسي: أكذوبة من أعداء النجاح

الأربعاء 16/أكتوبر/2019 - 01:39 ص
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مرتضي منصور يعلق على تمرد ساسي: أكذوبة من أعداء النجاح
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السيد علي
 
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علق رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، على شائعات تمرد اللاعب التونسي فرجاني ساسي، بداعي أزمة مستحقاته المالية المتأخرة.

وأعلن مرتضى منصور خلال تصريحات تلفزيونية، أن تمرد فرجاني ساسي أكذوبة يروج لها البعض، موضحًا أن اللاعب عاد من تونس وشارك في المران بشكل طبيعي.

وأكد رئيس الزمالك على عدم وجود أزمات داخل الفريق الأبيض بخصوص المستحقات المالية المتأخرة، موضحًا أن البعض يتهمه بالفشل رغم أنه حقق بطولات وإنجازات بالجملة للزمالك.

ونوه مرتضي منصور، إلى أنه يحترم رؤية الأمن بخصوص تأجيل لقاء القمة ضد الأهلي، رغم أنه كان في أتم الاستعداد لمباراة القمة، وحجز تذاكر القطار للتحرك للإسكندرية الخميس المقبل.

وواصل رئيس الأبيض لاأنه صرف مستحقات اللاعبين، لتحفيز الفريق قبل لقاء القمة، مشددًا على أن الأبيض كان جاهزًا لخوض اللقاء، لكنه يحترم الاعتبارات الأمنية، خاصة وأن هناك بعض الأبعاد لا يعلمها.

وكان قد أعلن الاتحاد المصري، تأجيل مباراة القمة بين الأهلي والزمالك، إلى أجل غير مسمى، بسبب وجود تعليمات أمنية بذلك.

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