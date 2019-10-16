بعد تأجيل لقاء القمة .. "ديربي القاهرة في ميعاده" يتصدر تويتر

أحدث قرار تأجيل لقاء القمة بين الأهلي والزمالك ضجة كبيرة على مواقع التواصل الإجتماعي خلال الساعات الماضية، حيث أعلن قطاع كبير من الجماهير المصرية ونجوم الرياضة رفض هذا القرار، خاصة وأن المباراة تمثل أهمية كبير للجمهور المصري نظرًا للصراع التاريخي بين القطبين منذ قديم الأزل.





وأعلن اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني تأجيل مباراة القمة بين الأهلي والزمالك بالجولة الرابعة بالدوري المصري الممتاز، وذلك بعدما تلقي الاتحاد تعليمات أمنية في هذا الشأن، على أن يتم تحديد موعد جديد للمباراة في وقت لاحق.





وأطلقت الجماهير المصرية هاشتاج عبر موقع التواصل الإجتماعي "تويتر" يحمل عنوان: "





ديربي_القاهرة_في_ميعاده"، للمطالبة بإقامة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك في موعدها المحدد سلفًا يوم السبت المقبل 19 أكتوبر ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري المصري الممتاز.





وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا في مصر على موقع "تويتر" وذلك نظرًا للتفاعل الكبير من جانب الجماهير الغاضبة والرافضة لقرار تأجيل مباراة القمة بين الأهلي والزمالك في الدوري الممتاز.





ويري أحد المشجعين أنه لا يصح تأجيل مباراة "الديربي" بين الأهلي والزمالك وغياب الجمهور عن المدرجات في دولة كان الدوري بها يصنف كأقوي الدوريات في القارة السمراء، كما أنه استضافت حدث كرويًا هامًا منذ أشهر قليلة وهو بطولة أمم إفريقيا 2019 وهو التنظيم الذي نال إشادة واستحسان الجميع.





بينما يري جمهور الأهلي أن تدخل مسؤولي الزمالك وراء تأجيل مباراة القمة بسبب ارتباط الفريق الأبيض بمباراة هامة أمام جينيراسيون فوت السنغالي يوم 24 أكتوبر في إعادة لقاء إياب دور الـ32 ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

واستخدم بعض الجماهير التعليقات الساخرة للتفاعل مع الهاشتاج والتعبير عن رأيهم في قرار تأجيل مباراة القمة بين الأهلي والزمالك، وتصريحات مرتضي منصور المتوقعة عقب صدور القرار.





بينما قارن البعض بين تأجيل لقاء "الديربي" في مصر، وإقامة مباريات قوية وصعبة في موعدها وبحضور جماهيري كامل في بلاد ظروفها الأمنية قد تكون أصعب من مصر كثيرا، وآخرها مباراة السعودية ضد فلسطين في تصفيات آسيا والتي أقيمت على الأراضي الفلسطينية المحتلة بحضور جماهيري كامل وانتهت بالتعادل بين الفريقين.





الجدير بالذكر أن الأهلي يعتلي ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 9 نقاط، بينما يأتي الزمالك بالمركز الرابع برصيد 7 نقاط.