الصقر يثني على عامر حسين بعد تأجيل القمة

صرح الصقر المصري المعتزل أحمد حسن عميد لاعبي العالم وقائد الفراعنة السابق عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي تويتر أن فكرة تأجيل مباراة القمة بين الاهلي والزمالك والتي كان مقرراً لها يوم السبت المقبل جاء في وقت كانت الجماهير تنتظر فيه إقامة المباراة بفارغ الصبر .

وحول تأجيل اللقاء كتب الصقر في تغريدة " بعد تأجيل القمة.. الحاج عامر حسين فكرة لا تموت.. إحنا اسفين يا حاج عامر " في إشارة منه إلى أن الدوري المصري يعتاد على تأجيل الكثير من المباريات بسبب الدواعي الأمنية التي تظهر من قبل السلطات المختصة والتي تحول بين إقامة الكثير من المباريات بحضور جمهور .

وكان إتحاد الكرة المصري قد رد في تصريحات صحفية خاصة للفجر الرياضي أنهم حاولوا تحصين المباراة من التأجيل لكن جميع المحاولات باءت بالفشل ورفض الأمن إقامة المباراة بأي حال من الأحوال خوفاً من إشتباك الجماهير ونظراً للإشتباكات التي كان من المنتظر أن تحدث بين جماهير القطبين الكبيرين .

وحول تأجيل المباراة صرح رئيس الزمالك للاعبيه أن يجب عليهم الا ينصاعوا للامور التي يتم نشرها عبر وسائل التواصل الإجتماعي وسوف يحصل الجميع على مستحقاتهم في مواعيدها بعد المشكلة التي أثارها الدولي المصري طارق حامد بسبب تأخر حصوله على مبلغ 5 مليون جنية من الموسم الماضي ورغبته في تحسين عقده ليصل إلى 7 مليون في الموسم الواحد .