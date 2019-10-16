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عاجل.. إتحاد الكرة يقدم موعد مواجهة الزمالك والمقاولون

الأربعاء 16/أكتوبر/2019 - 01:31 ص
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عاجل.. إتحاد الكرة يقدم موعد مواجهة الزمالك والمقاولون
فريق الزمالك
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السيد علي
 
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أعلنت لجنة المسابقات بالإتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة حسام الزناتي، تقديم موعد مواجهة الزمالك والمقاولون العرب إلي السبت المقبل. 

ونشرت الصفحة الرسمية للإتحاد المصري لكرة القدم ، علي موقع التواصل للإجتماعي، فيس بوك نص القرار .
وفيما يلي نص القرار: 

تقديرا للتعليمات الأمنية وحفاظا على مواعيد مسابقة الدوري الممتاز أمام ضيق الوقت المتاح أمام الجميع وتفاديا لأية تأجيلات أخرى .
قررت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم عدم إقامة مباراة المقاولون مع أسوان في موعدها المحدد له يوم الجمعة المقبل ضمن الجولة الرابعة لمسابقة الدوري الممتاز .
على أن يحدد موعدها الجديد خلال 48 ساعة وتقديم مباراة الزمالك مع المقاولون ضمن الجولة الخامسة للمسابقة لتقام في الثامنة مساء السبت المقبل 19 أكتوبر الحالي بستاد السلام.

وكان اتحاد الكرة المصري قد أعلن رسميًا، عن تأجيل مباراة القمة بين فريقي الأهلي والزمالك، في الجولة الرابعة من مسابقة الدوري الممتاز، لأجل غير مسمى وفقًا لتعليمات أمنية.

وكتب الاتحاد المصري في بيانه: "قرر الاتحاد المصري لكره القدم تأجيل مباراة الأهلي و الزمالك و التي كان مقررا اقامتها يوم السبت المقبل ضمن الجولة الرابعه لمسابقه الدوري الممتاز علي ضوء تلقي الاتحاد تعليمات أمنية في هذا الشأن، وسوف يحدد موعد جديد للمباراة في وقت لاحق".



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