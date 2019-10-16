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فرج عامر يفتح النار على اتحاد الكرة

الأربعاء 16/أكتوبر/2019 - 01:30 ص
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فرج عامر يفتح النار على اتحاد الكرة
فرج عامر
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محمد أيمن
 
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 فتح فرج عامر رئيس مجلس إدارة الفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة السكندري النار على إتحاد الكرة المصري بسبب تأجيل مباراة القمة التي كان مقرراً لها بين الأهلي والزمالك يوم السبت المقبل على ملعب إستاد القاهرة الدولي لحساب مباريات الجولة الرابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم .

 

وتعجب عامر من تأجيل المباراة على الرغم من أنه طلب تأجيل مباراة فريقه سموحة خلال الجولة الرابعة لكن طلبه تم مقابلته بالرفض على الرغم من أنه برر وجود سبعة لاعبين دفعة واحدة من الفريق السكندري في منتخب مصر الأول بالإضافة إلى منتخب الفراعنة الاوليمبي .

 

وكتب فرج عامر على حسابه الشخصي عبر موقع التواصل الإجتماعي تويتر تغريدة جاء بها " المفروض ان تعلن اللجنة الخماسية التي تدير مسابقة الدوري العام لكرة القدم تاجيل الاسبوع الرابع بالكامل لاتاحة الفرصة لجميع الفرق واقرار مبدء عدالة المنافسة .

 

وتنتظر الجماهير المصرية تحديد موعد مباراة الاهلي والزمالك والتي تم تأجيلها بدواعي أمنية ومصير مباريات الجولة الرابعة من بطولة الدوري المصري المقرر عودته للحياة من جديد يوم غداً الخميس بعد فترة التوقف الدولي التي لعب فيها منتخب مصر ضد بوتسوانا ونجح في تحقيق الفوز بهدف مقابل لا شيء سجله اللاعب حمدي فتحي في ولاية البدري الاولى .

 

فهل يتم تاجيل لقاءات الجولة الرابعة على غرار تأجيل مباراة القمة ؟

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