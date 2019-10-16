إصابة قدم ابن ريهام سعيد ووضعها في "الجبس" (صورة)
الأربعاء 16/أكتوبر/2019 - 02:13 ص
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نورهان عمر
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نشرت الإعلاميه ريهام سعيد، عبر حسابها بـ "إنستجرام" صوره توضح كسر بقدم ابنها ووضعها في الجبس".و
واكتفت الإعلامية بالتعليق على الصورة قائلة: "تيتو الحمد لله".
وتلقت عددًا كبيرًا من التعليقات من جمهورها دعى خلالها الجميع لها بالسلامة، معبرين عن تضامنهم معها.
أزمة ريهام سعيد مؤخرًا
وكانت تعرضت ريهام سعيد لأزمة كبيره مؤخرا بعد تصريحاتها الأخيرة حول مرضى السمنة، حيث قام المجلس القومى للمرأة بالتقدم ضدها بشكوى إلى المجلس الأعلى للإعلام، وقرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الكاتب الصحفى مكرم محمد أحمد، بناءً على الشكوى، حظر ظهورها على أى وسيلة إعلامية مرئية أو مسموعة لمدة عام، فيما أعلنت ريهام اعتزالها العمل الإعلامى.
ونشرت عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، صورة كُتب فيها :"يقول عز وجل: (ابتليهم لأخفف عنهم ثم أشفي أوجاعهم..فصبراً جميلاً).
أزمة ريهام سعيد مؤخرًا
وكانت تعرضت ريهام سعيد لأزمة كبيره مؤخرا بعد تصريحاتها الأخيرة حول مرضى السمنة، حيث قام المجلس القومى للمرأة بالتقدم ضدها بشكوى إلى المجلس الأعلى للإعلام، وقرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الكاتب الصحفى مكرم محمد أحمد، بناءً على الشكوى، حظر ظهورها على أى وسيلة إعلامية مرئية أو مسموعة لمدة عام، فيما أعلنت ريهام اعتزالها العمل الإعلامى.
ونشرت عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، صورة كُتب فيها :"يقول عز وجل: (ابتليهم لأخفف عنهم ثم أشفي أوجاعهم..فصبراً جميلاً).
وعلّقت بالقول :"المحكمه حكمت بعدم الاختصاص واحالتها للمحكمه الاقتصاديه".
نبذة عنها
ريهام سعيد هي مذيعة ومقدمة برامج وممثلة مصرية، ولدت في 31 مايو 1975، شاركت في العديد من المسلسلات التلفزيونية وتقدم حالياً برنامج صبايا الخير.
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