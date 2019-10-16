عاجل.. كندا تتخذ قرارا صارما ضد تركيا ردا على دخولها سوريا
الأربعاء 16/أكتوبر/2019 - 01:30 ص
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ذكرت قناة العربية في نبأ عاجل، قبل قليل إعلان كندا تعليق تصدير الأسلحة إلى تركيا على خلفية هجوم أنقرة على شمال سوريا.
وقالت وزارة الخارجية الكندية في بيان، الأربعاء، إن "كندا تدين بشدة توغل تركيا العسكري في سوريا".
وأضاف البيان أن "هذا العمل الأحادي الجانب يهدّد بتقويض استقرار منطقة هشة أصلا، ويفاقم الوضع الإنساني وينال من التقدم الذي أحرزه التحالف الدولي ضد داعش والذي يضم تركيا"، وفق ما نقلت "فرانس برس".
وتابعت الخارجية الكندية في بيانها "ندعو إلى حماية المدنيين وجميع الأطراف لاحترام التزاماتها بموجب القانون الدولي، بما في ذلك وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق".
وتابع البيان "في ضوء هذه التطورات، علقت كندا مؤقتا إصدار تصاريح تصدير جديدة إلى تركيا".
وأثار الهجوم التركي على المقاتلين الأكراد في شمال سوريا والذي بدأ الاسبوع الماضي، إدانات دولية، واتخذت دول غربية عدة بينها فرنسا وألمانيا وبريطانيا وإسبانيا، خطوة مماثلة.
وبلغت مبيعات الأسلحة الكندية إلى تركيا في 2018 ما يقرب من 116 مليون دولار كندي (80 مليون يورو)، وفقا لوزارة الخارجية الكندية.
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