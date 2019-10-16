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بالأبيض والأسود.. إطلالة جديدة لأروى جودة على "إنستجرام"

الأربعاء 16/أكتوبر/2019 - 01:55 ص
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بالأبيض والأسود.. إطلالة جديدة لأروى جودة على إنستجرام
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شيماء فوزى
 
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نشرت الفنانة أروى جودة، صورة لها بالأبيض والأسود على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، ورغم أن الصورة بلا ألوان إلا أن أناقة أروى بدت واضحة .


وعبر الجمهور عن إعجابه بالصورة باعجابه باناقتها وجمال إطلالتها.

عن حياتها
أروى هى ابنة اخت الفنانة صفاء ابو السعود، عاشت جزء من حياتها فى المملكة العربية السعودية.


وعملت أروى فى بدايتها كعارضة ازياء ثم قدمت برنامج ذا فويس فى ٢٠١٢ على الأم بى سى، لتخوض بعد ذلك فى مجال التمثيل.

أعمالها
لاروى عدة أعمال فى السينما والتلفزيون منها مسلسلات العهد وخطوط حمراء وحجر جهنم وهذا المساء والمواطن اكس، وأفلام زى النهاردة و الجزيرة ٢ والعالمى وعلى جنب يا سطى.
بالأبيض والأسود.. إطلالة جديدة لأروى جودة على "إنستجرام"
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