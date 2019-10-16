رئيس الحكام: إقامة مواجهة القمة فى هذه الأيام أفضل لتلك الأسباب

كشف جمال الغندور رئيس لجنة الحكام بأن إقامة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك أيام الإثنين أو الثلاثاء أفضل للحكام الأجانب.





وقال الغندور في تصريحات هاتفية لفضائية ام بي سي مصر : " تواصلنا مع عدد كبير من الاتحادات من أجل الاتفاق مع حكام أجانب لتحكيم مباراة القمة بين الأهلي والزمالك قبل تأجيلها".





وأضاف :"إقامة مباراة القمة الإثنين أو الثلاثاء أفضل لأن الحكام الأجانب مرتبطين بمباريات الدوريات في بلادهم".





واختتم الغندور تصريحاته قائلاً :"لن نستطيع تحقيق العدالة بنسبة 100% لأنه هناك الكثير من الحكام الممتازين".



