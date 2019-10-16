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رئيس الحكام: إقامة مواجهة القمة فى هذه الأيام أفضل لتلك الأسباب

الأربعاء 16/أكتوبر/2019 - 01:13 ص
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رئيس الحكام: إقامة مواجهة القمة فى هذه الأيام أفضل لتلك الأسباب
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ريهام عبد المحسن
 
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كشف جمال الغندور رئيس لجنة الحكام بأن إقامة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك أيام الإثنين أو الثلاثاء أفضل للحكام الأجانب.

وقال الغندور في تصريحات هاتفية لفضائية ام بي سي مصر : " تواصلنا مع عدد كبير من الاتحادات من أجل الاتفاق مع حكام أجانب لتحكيم مباراة القمة بين الأهلي والزمالك قبل تأجيلها".

وأضاف :"إقامة مباراة القمة الإثنين أو الثلاثاء أفضل لأن الحكام الأجانب مرتبطين بمباريات الدوريات في بلادهم".

واختتم الغندور تصريحاته قائلاً :"لن نستطيع تحقيق العدالة بنسبة 100% لأنه هناك الكثير من الحكام الممتازين".

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