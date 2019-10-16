عبير صبري تتعاقد على "الأخ الكبير"





أول تعاون بين عبير صبري وسينرجي

"الأخ الكبير" العمل الأول بين عبير صبرى وشركة سينرجى، وتتعاون فيه مع المخرج اسماعيل فاروق للمرة الثانية بعدما تعاونت معه في فيلم "اللى اختشوا ماتوا" الذى تم عرضه فى عام 2016 وشارك فى بطولته احمد صفوت ومحمد محمود عبد العزيز وإيهاب فهمى وسلوى خطاب وهيدى كرم، والمطربة اللبنانية مروة، ومروة عبد المنعم، ومن تأليف محمد عبد الخالق.



أعمالها مؤخرًا

كما شاركت عبير صبري مؤخراً في حكاية "براد شاي" من مسلسل "نصيبي وقسمتك" تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج محمد سلامة، ومن بطولة هبة مجدي، هاني عادل، طوني ماهر، ومي فخري.



وأيضاً كان لصبري دور مميز في مسلسل " البيت الكبير" من تأليف أحمد صبحي، وإخراج محمد النقلي



نبذة عن عبير صبري

عبير صبري ممثلة ومذيعة مصريه مواليد 1971 درست في حقوق عين شمس، انطلاقتها في التمثيل كانت من خلال السينما في فيلم "الناجون من النار" من إخراج "علي عبد الخالق" مع "عمرو عبد الجليل " ،و "طارق لطفي" عام 1994، عام 2002 أعلنت اعتزالها المؤقت و ارتدائها الحجاب بسبب زواجها الأول، واتجهت وقتها لتقديم البرامج حيث وقعت عقداً مع قناة "اقرأ" الفضائية لتقديم برنامج ديني في رمضان ، وبقيت على قرارها لمدة ثلاث سنوات ولكنها عادت بعدها عن قرراها بعد انفصالها عن زوجها وكان أول أعمالها بعد نزع الحجاب فيلم "أيام الخادمة أحلام" عام 2005.

والمقرر بدء تصوير المسلسل خلال الأيام المقبلة بعد الانتهاء من تعاقدات أبطال العمل وعرضه فى الموسم الشتوى، وهو يتكون من 45 حلقه.