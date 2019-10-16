تلقى نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي نبأ صادم جديد اليوم الثلاثاء 15 أكتوبر بإصابة أحد نجوم الفريق قبل موقعة ليفربول القادمة في الدوري الإنجليزي.





إصابة دي خيا وخروجه مع منتخب بلاده





وقد تعرض الإسباني دافيد دي خيا حارس مرمى منتخب إسبانيا ونادي مانشستر يونايتد إلى إصابة قوية خلال مباراة منتخب بلاده ضد السويد منذ قليل ولم يستطع استكمال المباراة ليخرج بديلا.





وسيخضع دي خيا إلى فحص طبي خلال ساعات لتحديد حجم إصابته وفترة غيابه عن الملاعب ولكن يبدو أنه لن يلحق بمواجهة مانشستر يونايتد وليفربول.





الضربة الثامنة لسولشاير قبل مواجهة ليفربول





وتعتبر إصابة دي خيا هي الضربة الثامنة لأولي جونار سولشاير مدرب نادي مانشستر يونايتد حيث يعاني الفريق من مثرة الإصابات.





أما عن السبعة لاعبين الآخرين المتوقع عدم مشاركتهم ضد ليفربول هم: بوجبا ومارسيال وببساكا وشاو وجونز وبايلي وفوسو منساه.





موعد مباراة مانشستر يونايتد وليفربول في الدوري الإنجليزي





ويستعد نادي مانشستر يونايتد لمواجهة نظيره نادي ليفربول يوم الأحد القادم 20 أكتوبر ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.



