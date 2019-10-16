عاجل.. ترامب يجتمع بقادة الأمن القومي في الكونغرس بعد ساعات

أعلنت وكالة رويترز، قبل قليل، عن عقد اجتماع بين قادة لجان الأمن القومي في الكونغرس مع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب اليوم الأربعاء في البيت الأبيض.

وقالت زعيمة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي الاثنين إنها اتفقت مع جمهوريين على ضرورة إصدار قرار يلغي قرار الرئيس دونالد ترامب "الخطير" بسحب القوات من شمال سوريا حيث تشن القوات التركية هجوما ضد المقاتلين الأكراد.





وقالت بيلوسي إن الديموقراطيين والجمهوريين في الكونغرس يمضون قدما في مشروع قرار فرض عقوبات واسعة على تركيا بسبب عمليتها العسكرية، مؤكدة أن الإجراءات التي يخطط لها البيت الأبيض ليست كافية.





وهدد ترامب بفرض عقوبات على تركيا لإجبارها على وقف هجومها في شمال سوريا ولكن دون فائدة.





وواجه قرار ترامب سحب القوات الأميركية من المنطقة التي يسيطر عليها الأكراد ممهدا الطريق للهجوم التركي، انتقادات واسعة داخل بلاده، واعتبر خيانة للأكراد الذين تحالفوا مع الولايات المتحدة لهزيمة تنظيم الدولة الإسلامية.





وأشارت بيلوسي إلى أنها أجرت محادثات مع السناتور البارز ليندسي غراهام، الجمهوري الذي يستمع له ترامب، والذي اختلف معه بشدة بشأن قراره الانسحاب من سوريا.