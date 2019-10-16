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الجزائر تواصل سلسله نتائجها المميزة مع بلماضي

الأربعاء 16/أكتوبر/2019 - 12:58 ص
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الجزائر تواصل سلسله نتائجها المميزة مع بلماضي
الجزائر وكولومبيا
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محمد أيمن
 
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 تمكن منتخب الجزائر من تحقيق فوز رائع على نظيره منتخب كولومبيا بثلاثة أهداف مقابل لا شيء في المباراة التي جمعت المنتخبان الثلاثاء على أرضية ملعب بيار موروا في العاصمة الفرنسية باريس ضمن المباريات الدولية الودية التي تقام في فترة التوقف الدولي لأجندة الفيفا .

 

وقدم أشبال المدير الفني الوطني جمال بلماضي مباراة قوية للغاية تليق بسمعة الخضر أبطال كأس أمم أفريقيا لكرة القدم والتي حصل رفقاء رياض محرز على لقبها في مصر 2018 بعد الفوز في المباراة النهائية على أسود التيرانجا بقيادة ساديو ماني بهدف واحد مقابل لا شيء سجله بغداد بونجاح .

 

ونجح المنتخب الجزائري في تسجيل الهدف الاول عند حلول الدقيقة الخامسة عشر عن طريق بونجاح والذي تلقى كرة رائعة وتمريرة بينية من نجم مانشستر سيتي رياض محرز الذي سددها من خارج منطقة الجزاء نحو القائم البعيد لم يستطع حارس كولومبيا أن يتعامل معها .

 

قبل أن ينجح محرز نفسه من تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة العشرين بعد خمسة دقائق فقط من الهف الأول حينما إستقبل كرة بينية من زميله في المنتخب بن ناصر ويصوب الكرة في الشباك قوية لتنفجر مدرجات المنتخب الجزائري فرحاً بالهدف الثاني .

 

وعند حلول الدقيقة الخامسة والستين نجح محرز في تسجيل الهدف الثالث لمنتخب بلاده والثاني له بعد أن راوغ ثلاثة لاعبين دفعة واحدة وصوب الكرة في شباك أوسبينا .

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