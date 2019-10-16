وليد جاب الله: "النقد الدولي" يتباهى بالإصلاح الاقتصادي في مصر (فيديو)
الأربعاء 16/أكتوبر/2019 - 07:28 ص
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كساب أحمد
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علق الدكتور وليد جاب الله، خبيرة التشريعات اقتصادية، على ما تردد حول إجراء مصر إتفاق جديد مع صندوق النقد الدولي الفترة المقبلة، قائلًا: "عملية الإصلاح مستمرة، لأن من لا يتقدم سيتأخر، وبرنامج الإصلاح الاقتصادي كان مصري خالص، ولم يكن هناك بديل لتنفيذه".
وتابع "جاب الله"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي "ببرنامج "حضرة المواطن"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الثلاثاء، أن حصة مصر في صندوق النقد الدولي تقارب الـ3 مليار دولار، وهذا يتيح للقاهرة الحصول على قرض بقيمة تصل لـ6 أمثال هذه الحصة، أي 18 مليار دولار.
ولفت إلى أن صندوق النقد الدولي لم يكن لديه الثقة لإعطاء مصر هذه القيمة، وسمح بإعطاء مصر 12 مليار دولار فقط على عدة شرائح، لافتَا إلى أن صندوق النقد الدولي يتباهى حاليًا بالإصلاح الاقتصادي الذي حدث في مصر مؤخرًا.
وأضاف أن خطط مصر للإصلاح الهيكلي طويلة المدى، بعد انتهاء برنامج الإصلاح الحالي، من الواضع أنها ستكون غير مرتبطة بأي قروض من الصندوق.
وقال الدكتور وليد جاب الله، خبير التشريعات الاقتصادية، خلال تصريحات صحفية سابقة، إن وصول الصادرات المصرية لـ 29 مليار دولار كان حلم بالنسبة لنا ضمن خطة تستهدف زيادة الصادرات إلى 50 مليار دولار، والآن أصبح حقيقة، مشيرًا إلى أن حجم الصادرات المصرية قبل تطبيق برنامج الاصلاح الاقتصادي كان 22 مليار دولار.
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