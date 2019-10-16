محمد رشاد ينشر صورة من داخل سيارته الجديدة.. والجمهور: "بلاش تعمل زي واحد صاحبنا"



ومازح أحد المعجبين رشاد، قائلًا له: "بص إنت جميل وابن بلد و جدع بلاش تعمل زى واحد صاحبنا كل ما يحقق حلم يتصور معاه ربنا يديك خيرها ويكفيك شرها"، فرد عليها بنفس روح الدعابة "أوعدك لما أجيب الطيارة مش هنزل صورها".



أعمال رشاد

شارك محمد رشاد في "آراب أيدول" وكان من قبله غنى أكثر من اغنية خاصة به، لكن البرنامج ساهم بشكل كبير فى معرفة الجمهور به ورغم خروجه منه إلا أنه عرف جماهيريا بصوته الجميل فشارك في العديد من الأعمال الفنيه فغنى تتر مسلسل سلسال الدم. شارك رشاد ايضا في غناء الاغنيه الدعائيه لفيلم كرم الكينج باسم (اهل الكلام)،شارك فى اغنيه (فاعل خير) الاغنية الدعائية لاحدى شركات شبكات المحمول قد لاقت نجاحا كبيرا.و شارك رشاد في احتفالات أكتوبر وذلك من خلال اوبريت مصر المكان والمكانه مع العديد من الفنانين امام الرئيس عبد الفتاح السيسي .



زواجه من مي حلمي

عرف الجمهور قصة حبه للاذاعية مى حلمى عندما صرح لها بذلك أثناء تقدمها لبرنامجها فى الراديو و تمت خطبتهما، لكن يوم الزفاف حدثت مشكلة بين الاسرتين مما أدى إلى إلغاء الفرح وسط صدمة كبيرة من الجميع سواء المقربين الطرفين و أو جمهورهما، لكن بعد فترة ليست طويلة تمت الزيجة و انتشرت صور فرحهما على السوشيال ميديا.

وعلق رشاد على الصورة قائلًا: "انا في حالة حب مع سيارتي"