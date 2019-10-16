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حقيقة وفاة المعلق الكبير ميمي الشربينى

الأربعاء 16/أكتوبر/2019 - 01:00 ص
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حقيقة وفاة المعلق الكبير ميمي الشربينى
ميمي الشربيني
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محمد جمال
 
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تناقل نشطاء عبر السوشيال ميديا خبر وفاة المعلق الشهير ميمي الشربيني نجم النادي الأهلي السابق، والذى يعد أحد ايقونات التعليق الرياضي والكرة المصرية، والذى يتمتع بحب كبير من الشارع الكروي المصري.

وعلم " الفجر الرياضي" أن خبر وفاة وفاة المعلق الشهير ميمي الشربيني نجم النادي الأهلي السابق خبر كاذب وليس حقيقي وأن الشربيني بجالة جيدة وبصحة جيدة ولا يوجد أساس من الصحة لذلك الخبر، الذى انتشر علي الشوشيال ميديا ومواقع التواصل الاجتماعي.

محمد عبد اللطيف الشربينى الشهير بميمي الشربيني من مواليد 26 يوليو 1938، هو لاعب كرة قدم سابق ومعلق رياضي مصري شهير، لعب للنادي الأهلي المصري أكثر من 14 عاماً كما لعب للمنتخب المصري العسكري.
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