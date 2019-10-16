موعد عرض مسلسل "المؤسس عثمان"





حالة من الترقب يعيشها متابعي المسلسل التركي الشهير قيامة أرطغرل، في انتظار معرفة المواعيد التي سيذاع بها الحلقات الجديدة من المسلسل تحت عنوان "المؤسس عثمان".





موعد عرض المسلسل

ومن المقرر عرض المسلسل في شهر نوفمبر المقبل، ولكن دون تحديد موعد محدد لعرضه.





وخلال الأيام المقبلة سوف ينشر موقع "الفجر المواعيد الكاملة التى ستذاع فيها حلقات المسلسل.





بطل العمل

يشار أن بوراك أوزجيفيت هو بطل العمل والذي سيؤدي دور عثمان الغازي مؤسس الدولة التي امتدت ستة قرون، ومن المقرر أن يتناول المسلسل الحقبة التاريخية التالية والمكملة لمسلسل قيامة أرطغرل.





ومن القنوات التي سيذاع عليها المسلسل، قناة ATV التركية بإذاعة وعرض أحداث مسلسل قيامة عثمان، وذلك بعد أن قام مخرج المسلسل بالاعلان عن أن القناة ATV ستقوم بنقل أحداث المسلسل بدلاً من قناة TRT التركية، والتي كانت قد قامت بإذاعة مسلسل ارطغرل.



