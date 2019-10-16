إجراء صارم من اليويفا بشأن أحداث مباراة إنجلترا وبلغاريا

بدأ الاتحاد الأوروبي لكرة القدم " يويفا" في اتخاذ إجراء صارم اليوم الثلاثاء 15 أكتوبر ضد أحداث مباراة بلغاريا وإنجلترا في تصفيات يورو 2020.





منتخب إنجلترا يتعرض لهتافات عنصرية





وكان لاعبو المنتخب الإنجليزي إلى هتافات عنصرية من جماهير منتخب بلغاريا خلال المباراة التي جمعت بين المنتخبين أمس الإثنين وخاصة أصحاب البشرة السمراء حتى اقترب الحكم من إلغاء المباراة.





قرار صارم من يويفا ضد أحداث مباراة الأمس





وكشفت صحفية "ديلي إكسبريس" البريطانية أن الاتحاد الأوروبي قرر فتح تحقيقا بشأن أحداث مباراة بلغاريا وإنجلترا حيث اتهم اليويفا الاتحاد البلغاري لكرة القدم بارتكاب سلوكًا عنصريًا.





كما أشارت الصحيفة إلى أن يويفا وجه اتهام أيضا إلى الاتحاد الإنجليزي بسبب قيام جماهير المنتخب بإطلاق صافرات خلال ترديد النشيد الوطني البلغاري قبل بداية المباراة ولكن لم يتم تحديد موعد النطق بالحكم.





نتيجة مباراة إنجلترا وبلغاريا أمس





يذكر أن منتخب إنجلترا كان قد فاز على نظيره منتخب بلغاريا بستة أهداف مقابل لا شئ أمس ضمن منافسات التصفيات المؤهلة لبطولة يورو 2020.



