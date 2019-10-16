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عاجل.. أزمة داخل اتحاد الكرة بسبب تأجيل القمة

الأربعاء 16/أكتوبر/2019 - 12:45 ص
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عاجل.. أزمة داخل اتحاد الكرة بسبب تأجيل القمة
الاهلي والزمالك
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محمد الصو
 
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أعلن الاتحاد المصري لكره القدم برئاسة عمرو الجنايني، تأجيل مباراة القمة بين الأهلي و الزمالك و التي كان مقررًا إقامتها يوم السبت المقبل ضمن الجولة الرابعه لمسابقه الدوري الممتاز.

وجاء قرار اتحاد الكرة بتأجيل لقاء القمة بين الأهلي والزمالك علي ضوء تلقي الاتحاد تعليمات أمنية في هذا الشأن، وسوف يحدد موعد جديد للمباراة في وقت لاحق.

وعلم "الفجر الرياضي" أن جمال محمد علي نائب الرئيس، ومحمد فضل عضو مجلس الإدارة، افتعلا أزمة داخل أروقة الجبلاية، بسبب القرار.

ورفض الثنائي، تأجيل القمة بإعتباراها مباراة عادية ولن يتواجد بها أي من جماهير الفريقين، وهو ما يضعف انتظام المسابقة.

وهدد الثنائي بتقديم استقالتهما، اعتراضا على القرار، مؤكدين إلتزامهم بوعودهم حين تولي المسئولية في المجلس المؤقت.

وأكد الثنائي، أن قرار التأجيل سيضع مجلس الجبلاية في مأزق، بعدما أعلن عند توليه المسئولية عدم تأجيل أي مباريات وانتظام المسابقة بشكلها المعلن في بدايته.

وكان من المفترض أن تقام مباراة الأهلي والزمالك، مساء السبت 19 أكتوبر الجاري ضمن مباريات الجولة الرابعة للدوري المصري الممتاز.
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