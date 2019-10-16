باريس سان جيرمان يحدد بديل نيمار.. فهل يرحل الأخير إلى برشلونة





حدد نادي باريس سان جيرمان الفرنسي بديل البرازيلي نيمار دا سيلفا نجم الفريق ليتم التعاقد معه في حالة رحيله عن النادي في أي وقت





لوكاس باكيتا يقترب من نيمار





وكشفت شبكة "سكاي سبورتس" الإيطالية أن ليوناردو المدير الرياضي لنادي باريس سان جيرمان يرغب في ضم البرازيلي لوكاس باكيتا لاعب وسط نادي ميلان خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.





كما أشارت الصحيفة إلى أن باريس سان جيرمان يرغب في ضم باكيتا ليكون بديل مناسب إلى نيمار في حالة رحيله عن الفريق.





نيمار يطلب الانضمام إلى برشلونة





يذكر أن نيمار كان قد أظهر رغبة كبيرة منذ فترة في الرحيل عن صفوف باريس سان جيرمان والانضمام إلى نادي برشلونة أو نادي ريال مدريد.





مشاركات باكيتا مع نادي ميلان





وقد شارك لوكاس باكيتا في 6 مباريات فقط حتى الآن مع نادي ميلان خلال هذا الموسم بمختلف المسابقات وصنع خلالهم هدف وحيد ولم يسجل أي أهداف.