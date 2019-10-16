شاهد.. هرطقة شيوخ أردوغان "الله سيرسل الملائكة لتحارب مع الجيش التركي في سوريا"

عرض الإعلامي وائل لإبراشي، خلال تقديمه برنامج "كل يوم"، المذاع على فضائية "one"، مساء الثلاثاء، فيديو لهرطقة أحد مشايخ الرئيس التركي أردوغان، وهو يتحدث بأن الملائكة تحارب مع الجيش التركي.





وقال الشيخ التركي: "سنتوسل إلى الله لأجل أن ينتصر جيشنا وجنونا المسلمون، ومن ثم سيرسل الله تعالى جنودًا من الملائكة، وستدعم جيوش الملائكة جيوش أردوغان".





من جانبه قال الإعلامي وائل الإبراشي، خلال تقديمه برنامجه "كل يوم"، إن مشايح الزيف والسلطان في تركيا تتحدث بأن الملائكة تحارب مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.





وأضاف: "كل ما يرتكبه أردوغان من مذابح وقتل للأطفال وتشريد للعائلات والأسرة، وبعد ذلك يقوم أحد مشايخ الشياطين بأن الملائكة تحارب مع أردوغان، هذا مشهد عبثي سمعناه كثيرًا من مشايخ الاخوان في رابعة العدوية".





ومن جانب آخر قال أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، خلال تصريحات صحفية سابقة، إنه لا يمكن "سلخ" سوريا من عروبتها على الاطلاق، حيث أن سوريا دولة عربية مؤسسة للجامعة العربية، لافتَا إلى أن الوقت الراهن من المفترض أن نتوقع أن هناك خطوات في إتجاه عودة سوريا للجامعة العربية، حيث أنه أمر طبيعي، ولكن ماذا سيقدم النظام السوري للالتقاء مع الجامعة العربية، حيث يجب أن يفرج عن المعتقلين، ويطلق اللجنة الدستورية، وقف الاقتتال على الأرض، حيث مثل هذه القرارات تهيىء عودة سوريا للجامعة العربية.



