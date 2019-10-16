أمين الجامعة العربية: أردنا التغيير في مصر 2012 فسلمناها لمؤيدي زواج الفتاة في العاشرة (فيديو)

قال أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، إن مصر كانت تحتاج إلى تغيير، وكذلك ليبيا كانت تحتاج هى أيضا إلى تغيير، معلقا: "التغيير واجب.. هى دي الحياة، البشر والمجتمعات تتغير".





وأشار "أبو الغيط"، خلال حواره مع الإعلامي عمرو عبد الحميد ببرنامج "رأي عام" المذاع عبر فضائية "ten"، مساء الثلاثاء، إلى أن حدوث تغيير أمر طبيعي، ولكن التغيير يجب أن يكون ممنهج، وله فلسفة، ورؤية، وقيادة، ومنظور قادم، وإلا سنكون بنقفز في المجهول، وينتهي الحال إلى خسائر فادحة.





وأضاف أنه قد انتهى الحال بالأمة العربية إلى خسائر فادحة، تصل إلى من 800 إلى 900 مليار دولار، و17 مليون نازج ولاجىء عربي خارج ديارهم، وأيضا مصر تأثرت، حيث تقلص حجم الاحتياطي النقدي في 2012 حيث كان لا يتجاوز 8 مليار دولار بعد أن كان 52 مليار دولار.



