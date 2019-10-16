محمد فراج يكشف تجربته في "الممر".. ويصف أبطاله بـ"الكتيبة"
الأربعاء 16/أكتوبر/2019 - 12:45 ص
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لمياء علي
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عبر الفنان محمد فراج، عن سعادته الشديدة بمشاركته في فيلم "الممر" والذي وصفه بأنه كرم من الله ونفحة إلهية.
وقال فراج، خلال لقائه مع الإعلامية والنجمة إسعاد يونس في برنامج صاحبة السعادة، والذي يذاع عبر فضائية DMC في تمام الحادية عشر مساءً، إن الفيلم من التجارب العزيزة على قلبه، ومن الأدوار التي لم تتكرر كثيرًا.
وأضاف قائلًا: الفيلم بيتحدث عن الفترة مابين نكسة 67 حتى حرب الآستنزاف، في دور بطولي مرسوم على الورق، ولقد حالفني الحظ في العمل مع المخرج شريف عرفة وكتيبة الفيلم، وهم نجوم العمل فأنا أطلق عليهم هذا اللقب.
مشاركة فراج في الممر
جدير بالذكر أن محمد فراج قد شارك في فيلم "الممر" وحظي دوره بانتشار واسع وإعجاب شديد من الجمهور.
وقد أشاد الرئيس عبد الفتاح السيسي بأداء محمد فراج في تجسيد شخصية هلال الصعيدي الذي عبر عن شجاعة المصري.
قصة فيلم الممر
يتناول فيلم الممر قصة وطنية حول إرادة جنودنا البواسل في تحويل الهزيمة إلى نصر محقق بالصبر والعزيمة وقوة التخطيط والثقة بالله.
ويتناول قصة قوات الصاعقة المصرية خلال حرب الاستنزاف ويناقش المرحلة الزمنية 1967 وحتى الأوقات الأولى من حرب الاستنزاف.
فريق عمل الفيلم
جدير بالذكر أن فيلم الممر من بطولة: أحمد عز، أحمد رزق، إياد نصار، أحمد فلوكس، محمد فراج، أحمد صلاح حسني، محمد الشرنوبي، محمد جمعة، محمود حافظ، أمير صلاح الدين، أسماء أبو اليزيد، كما يضم الفيلم هند صبري، شريف منير، كما يشارك أيضًا إنعام سالوسة وحجاج عبد العظيم كضيوف شرف في الفيلم.
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