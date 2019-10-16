ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

محمد فراج يكشف تجربته في "الممر".. ويصف أبطاله بـ"الكتيبة"

الأربعاء 16/أكتوبر/2019 - 12:45 ص
Advertisements
محمد فراج يكشف تجربته في الممر.. ويصف أبطاله بـالكتيبة
محمد فراج
Advertisements
طباعة
لمياء علي
 
Advertisements

عبر الفنان محمد فراج، عن سعادته الشديدة بمشاركته في فيلم "الممر" والذي وصفه بأنه كرم من الله ونفحة إلهية.

وقال فراج، خلال لقائه مع الإعلامية والنجمة إسعاد يونس في برنامج صاحبة السعادة، والذي يذاع عبر فضائية DMC في تمام الحادية عشر مساءً، إن الفيلم من التجارب العزيزة على قلبه، ومن الأدوار التي لم تتكرر كثيرًا.

وأضاف قائلًا: الفيلم بيتحدث عن الفترة مابين نكسة 67 حتى حرب الآستنزاف، في دور بطولي مرسوم على الورق، ولقد حالفني الحظ في العمل مع المخرج شريف عرفة وكتيبة الفيلم، وهم نجوم العمل فأنا أطلق عليهم هذا اللقب.

مشاركة فراج في الممر
جدير بالذكر أن محمد فراج قد شارك في فيلم "الممر" وحظي دوره بانتشار واسع وإعجاب شديد من الجمهور.

وقد أشاد الرئيس عبد الفتاح السيسي بأداء محمد فراج في تجسيد شخصية هلال الصعيدي الذي عبر عن شجاعة المصري.

قصة فيلم الممر
يتناول فيلم الممر قصة وطنية حول إرادة جنودنا البواسل في تحويل الهزيمة إلى نصر محقق بالصبر والعزيمة وقوة التخطيط والثقة بالله.

ويتناول قصة قوات الصاعقة المصرية خلال حرب الاستنزاف ويناقش المرحلة الزمنية 1967 وحتى الأوقات الأولى من حرب الاستنزاف.

فريق عمل الفيلم
جدير بالذكر أن فيلم الممر من بطولة: أحمد عز، أحمد رزق، إياد نصار، أحمد فلوكس، محمد فراج، أحمد صلاح حسني، محمد الشرنوبي، محمد جمعة، محمود حافظ، أمير صلاح الدين، أسماء أبو اليزيد، كما يضم الفيلم هند صبري، شريف منير، كما يشارك أيضًا إنعام سالوسة وحجاج عبد العظيم كضيوف شرف في الفيلم.


Advertisements
موضوعات ذات صلة
طباعة
المزيد عن: نجوم الفن مشاهير مزيكا فن سينما دراما الفجر الفني اخبار الفنانين اخبار الفن اليوم اخبار الفن
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
استطلاع رأي
أفضل أفلام عيد الأضحى 2019؟!
تصويت
الأكثر قراءة
ads
مباريات اليوم
مباريات دولية ودية - منتخبات
المغرب - أساسي
-
x
21:00
-
الجابون - أساسي
الجزائر - أساسي
-
x
22:00
-
كولومبيا - أساسي
التصفيات المؤهلة ليورو 2020
ليشتنشتاين
0
x
20:45
5
إيطاليا
السويد
1
x
20:45
1
إسبانيا
تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2022
كمبوديا
0
x
13:30
4
العراق
تايبيه
1
x
13:40
4
أستراليا
تايلاند
2
x
14:00
1
الإمارات
فلسطين
0
x
15:00
0
السعودية
سوريا
4
x
16:00
0
غوام
الأردن
3
x
18:00
0
النيبال
البحرين
1
x
18:30
0
إيران
قطر
2
x
18:30
1
عمان

DMCA.com Protection Status