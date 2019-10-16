ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

الاستعداد لـ"جينيراسيون" واستعادة المصابين.. 5 مميزات للزمالك بعد تأجيل لقاء القمة أمام الأهلي

الأربعاء 16/أكتوبر/2019 - 12:08 ص
Advertisements
الاستعداد لـجينيراسيون واستعادة المصابين.. 5 مميزات للزمالك بعد تأجيل لقاء القمة أمام الأهلي
الأهلي والزمالك
Advertisements
طباعة
علاء خليف
 
Advertisements
قرر الاتحاد المصري لكره القدم برئاسة عمرو الجنايني، تأجيل مباراة القمة بين الأهلي و الزمالك و التي كان مقررًا إقامتها يوم السبت المقبل ضمن الجولة الرابعه لمسابقه الدوري الممتاز علي ضوء تلقي الاتحاد تعليمات أمنية في هذا الشأن، وسوف يحدد موعد جديد للمباراة في وقت لاحق.

ويعتلي الأهلي صدارة جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 9 نقاط من 3 انتصارات متتالية على حساب أندية سموحة بالفوز عليه 1-0، ثم الانتاج الحربي 4-0، وأسوان 5-1، بينما يحتل الزمالك المركز الرابع برصيد 7 نقاط، من انتصارين علي المقاصة والاتحاد السكندري بنتيجة 1-0، بينما تعادل مع إف سي مصر 1-1.
ويعتبر الزمالك المستفيد الأكبر من تأجيل مباراة القمة أمام الأهلي في التوقيت الحالي وذلك لعدة أسباب نرصدها في هذا التقرير:

1- معالجة تذبذب النتائج:
يعاني الزمالك في الوقت الحالي من تذبذب في النتائج والأداء حيث خسر الفريق الأبيض مباراة الذهاب أمام جينيراسيون فوت 2-1 في دور الـ32 الإفريقي، كما سقط في فخ التعادل الإيجابي 1-1 مع نادي مصر الصاعد حديثًا للدوري الممتاز، ومواجهة الأهلي في هذا التوقيت كان الممكن أن يعرض الفريق لخسارة فادحة.

2- الاستعداد لمواجهة جينيراسيون:
كان يرفض مسؤولو نادي الزمالك خوض مباراة القمة في موعدها يوم 19 أكتوبر الجاري، وذلك للتركيز في المواجهة المرتقبة ضد جينيراسيون فوت السنغالي في إعادة لقاء إياب دور الـ32 الإفريقي، والتي ستحدد مصير الفريق من التأهل لدور المجموعات، وتأجيل اللقاء لموعد آخر يصب بالتأكيد في صالح الفريق الأبيض واستعداداته للمباراة أمام بطل السنغال.

3- استعادة "ميتشو" الثقة والاستقرار:
مباراة القمة بين الأهلي والزمالك كانت بمثابة فرصة أخيرة للصربي "ميتشو" مع الزمالك وخسارته أمام الفريق الأحمر كانت سوف تطيح به خارج القلعة البيضاء، وهذا الشرط كان سيضع أعباء كبيرة علي المدرب خلال اللقاء وذلك كان من الممكن أن يتسبب في خسارة الفريق، أما بعد تأجيل المباراة سيكون هناك فرصة للمدير الفني لالتقاط الأنفاس ومحاولة استعادة الثقة والاستقرار من جديد داخل الفريق قبل تحديد موعد جديد للمباراة.

4- تجاوز آثار هزيمة السوبر المصري:
لا تزال آثار الهزيمة الفادحة التي تلقاها الزمالك أمام نظيره الأهلي في لقاء السوبر المصري 3-2 حاضرة في الوقت الحالي، وكانت ستمثل ضغوطا واعباء اضافية علي اللاعبين في لقاء القمة بالدوري الممتاز، وكان سيخوض الفريق المباراة بهدف رد الاعتبار وتحقيق الانتصار، ولكن سيكون تأجيل اللقاء بمثابة فرصة لاستعادة الثقة وتحسين الأداء والنتائج قبل مواجهة المارد الأحمر.

5- استعادة المصابين:
سيكون تأجيل مباراة القمة بين الاهلي والزمالك فرصة للفريق الابيض لاستعادة المصابين وفي مقدمتهم محمود عبد الرازق شيكابالا والذي يعاني من إصابة بالعضلة الضامة ،و كذلك مصطفي فتحي الذي يخوض برنامج تأهيلي بعد فترة غياب طويلة عن الملاعب بسبب إصابة في الركبة.

Advertisements
موضوعات ذات صلة
طباعة
المزيد عن: تأجيل مباراة القمة تأجيل لقاء القمة تأجيل الاهلي والزمالك الأهلي والزمالك الأهلي
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
استطلاع رأي
برأيك من يحسم لقب الدوري المصري هذا الموسم ؟
تصويت
الأكثر قراءة
ads
مباريات اليوم
مباريات دولية ودية - منتخبات
المغرب - أساسي
-
x
21:00
-
الجابون - أساسي
الجزائر - أساسي
-
x
22:00
-
كولومبيا - أساسي
التصفيات المؤهلة ليورو 2020
ليشتنشتاين
0
x
20:45
5
إيطاليا
السويد
1
x
20:45
1
إسبانيا
تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2022
كمبوديا
0
x
13:30
4
العراق
تايبيه
1
x
13:40
4
أستراليا
تايلاند
2
x
14:00
1
الإمارات
فلسطين
0
x
15:00
0
السعودية
سوريا
4
x
16:00
0
غوام
الأردن
3
x
18:00
0
النيبال
البحرين
1
x
18:30
0
إيران
قطر
2
x
18:30
1
عمان

DMCA.com Protection Status