محمد الباز: مفيش مستثمر هيحط مليم في البلد إلا إذا كانت مستقرة
الأربعاء 16/أكتوبر/2019 - 02:33 ص
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أمنية فوزي
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قال الإعلامي محمد الباز، إن مصر تتعرض لحملات ممنهجة من التشويه وإطلاق الشائعات منذ 30 يونيو، على عكس الوضع في الداخل.
وأوضح "الباز"، خلال تقديم برنامجه "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور" مساء اليوم الثلاثاء، أن الحملة التي تتعرض لها مصر تجعل المستثمرين المصريين بالخارج يخشون من الاستثمار فيها، موجهًا الشكر للسفيرة نبيلة مكرم؛ لأنها تجعل المصريين بالخارج يأتون إلى مصر ويشاهدون الوضع على أرض الواقع.
وتابع الإعلامي: "مفيش مستثمر هيحط مليم في البلد إلا إذا كانت مستقرة، مافيش مستثمر بيحط فلوسه لله وللوطن"، مشيدًا بمؤتمر مصر تستطيع بالاستثمار والتنمية.
وانطلقت، الثلاثاء، فعاليات المؤتمر الوطني الخامس لعلماء وخبراء مصر في الخارج "مصر تستطيع بالاستثمار والتنمية"، في حضور السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، في الفترة من 15 وحتى 16 اكتوبر، في مركز مصر للمؤتمرات الدولية " المنارة" بالتجمع الخامس.
شهد الحضور عدد من وزراء الحكومة المصرية، الدكتور محمد سعيد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي، والمهندس عاصم الجزار وزير الإسكان المجتمعات العمرانية، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والدكتور عز الدين أبو ستيت وزير الزراعة، والمهندس هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، وكذلك حضور لفيف من كبار رجال الدولة، وأعضاء مجلس النواب الموقرين، والفريق عبد المنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع، واللواء شريف سيف الدين رئيس هيئة الرقابة الإدارية، ورئيس المجلس الأعلى للصحافة والإعلام، وعدد من كبار الكتاب والصحفيين، ورؤساء الجامعات المصرية.
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