ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

محمد الباز: مفيش مستثمر هيحط مليم في البلد إلا إذا كانت مستقرة

الأربعاء 16/أكتوبر/2019 - 02:33 ص
Advertisements
محمد الباز: مفيش مستثمر هيحط مليم في البلد إلا إذا كانت مستقرة
Advertisements
طباعة
أمنية فوزي
 
Advertisements
قال الإعلامي محمد الباز، إن مصر تتعرض لحملات ممنهجة من التشويه وإطلاق الشائعات منذ 30 يونيو، على عكس الوضع في الداخل.

وأوضح "الباز"، خلال تقديم برنامجه "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور" مساء اليوم الثلاثاء، أن الحملة التي تتعرض لها مصر تجعل المستثمرين المصريين بالخارج يخشون من الاستثمار فيها، موجهًا الشكر للسفيرة نبيلة مكرم؛ لأنها تجعل المصريين بالخارج يأتون إلى مصر ويشاهدون الوضع على أرض الواقع.

وتابع الإعلامي: "مفيش مستثمر هيحط مليم في البلد إلا إذا كانت مستقرة، مافيش مستثمر بيحط فلوسه لله وللوطن"، مشيدًا بمؤتمر مصر تستطيع بالاستثمار والتنمية.

وانطلقت، الثلاثاء، فعاليات المؤتمر الوطني الخامس لعلماء وخبراء مصر في الخارج "مصر تستطيع بالاستثمار والتنمية"، في حضور السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، في الفترة من 15 وحتى 16 اكتوبر، في مركز مصر للمؤتمرات الدولية " المنارة" بالتجمع الخامس.

شهد الحضور عدد من وزراء الحكومة المصرية، الدكتور محمد سعيد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي، والمهندس عاصم الجزار وزير الإسكان المجتمعات العمرانية، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والدكتور عز الدين أبو ستيت وزير الزراعة، والمهندس هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، وكذلك حضور لفيف من كبار رجال الدولة، وأعضاء مجلس النواب الموقرين، والفريق عبد المنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع، واللواء شريف سيف الدين رئيس هيئة الرقابة الإدارية، ورئيس المجلس الأعلى للصحافة والإعلام، وعدد من كبار الكتاب والصحفيين، ورؤساء الجامعات المصرية.

Advertisements
موضوعات ذات صلة
طباعة
المزيد عن: مستثمرين محمد الباز أخبار مصر
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
استطلاع رأي
هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟
تصويت
الأكثر قراءة
ads
مباريات اليوم
مباريات دولية ودية - منتخبات
المغرب - أساسي
-
x
21:00
-
الجابون - أساسي
الجزائر - أساسي
-
x
22:00
-
كولومبيا - أساسي
التصفيات المؤهلة ليورو 2020
ليشتنشتاين
0
x
20:45
5
إيطاليا
السويد
1
x
20:45
1
إسبانيا
تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2022
كمبوديا
0
x
13:30
4
العراق
تايبيه
1
x
13:40
4
أستراليا
تايلاند
2
x
14:00
1
الإمارات
فلسطين
0
x
15:00
0
السعودية
سوريا
4
x
16:00
0
غوام
الأردن
3
x
18:00
0
النيبال
البحرين
1
x
18:30
0
إيران
قطر
2
x
18:30
1
عمان

DMCA.com Protection Status