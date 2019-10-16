عاجل.. رد غاضب من الأهلي بعد تأجيل القمة

أبدي مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب غضبه من قرار اتحاد الكرة بتأجيل مباراة القمة أمام الزمالك، والتي كان مقرر لها يوم السبت المقبل، لدواعي أمنية.









وأكد مصدر بالأهلي، أن القرار سيؤثر على مسابقة الدوري، وسيترتب عليها طلب أكثر من نادي تأجيل مبارياته هو الاخر بسبب مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص بين الأندية.









وأوضح المصدر، أن الدوري مهدد بالإلغاء، منتقدا حديث اتحاد الكرة، عن تأجيل المباراة لدواعي أمنية، خاصة وأن المباراة كانت ستقام في ستاد برج العرب بالإسكندرية دون حضور جماهيري.









وأشار، إلي أن الجهات الأمنية قادرة على تأمين اللقاء ومع قدراتها الكبيرة في الوصول بالمباراة إلي بر الامان كما حدث في مباراة الفريقين في السوبر المصري التي شهدت حضور خمس آلاف متفرج لكل نادي وقبلها عند تنظيم أمم إفريقيا 2019 بحضور 100 الف متفرج .









وشدد المصدر، أن قرار التأجيل جاء بسبب عدم الجاهزية الفنية ومع اكتمال الصفوف في الأهلي و جاهزية لاعبيه و انتصاراته الأخيرة دافع قوي لابرام صفقة شديدة الوضوح مع اللجنة المؤقتة لاتحاد الكرة بشأن تأجيل اللقاء بسبب تراجع مستوي الابيض ومع وجود أزمات بالجملة في صفوفه بالوقت الحالي.



