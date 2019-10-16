أمين مستقبل وطن: أقسم بالله لا يوجد ما يمنع الأحزاب من ممارسة دورها في الشارع (فيديو)
الأربعاء 16/أكتوبر/2019 - 07:40 ص
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كساب أحمد
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قال الدكتور حسام الخولي، الأمين العام لحزب مستقبل وطن، إن تنسيقية شباب الأحزاب مكونة من شباب الأحزاب المؤيد والمعارض على حد سواء، وأجمل شيء في هذه التنسيقية قدرتها على النقاش والسماح لوجهة نظر الآخر، مشيرًا إلى أن الحديث على أن دور الأحزاب في الشارع المصري مفقود أمر صحيح.
وتابع "الخولي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، ببرنامج "حضرة المواطن"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الثلاثاء، إن الأحزاب إذا لم تعمل في الشارع، مثلما يريد المواطن البسيط، فلن يكون لها دور، معقبًا: "لازم الحزب يكون بجانب المواطن في الثقافة والفن والمعارض وكافة الأشياء، لكي يشعر المواطن بدور الأحزاب".
وأضاف: "أقسم بالله العظيم لا يوجد أي شيء يمنع الاحزاب من ممارسة دورها في الشارع المصري كما تشاء"، لافتَا إلى أن الأحزاب لا تقوم بدورها في الشارع، فعلى سبيل المثال جريدة الوفد التابعة لحزب الوفد، تخسر مليون جنيه شهريًا، وهذه الأموال إذا صرفت في الشارع ستزيد من شعبية الحزب.
ولفت إلى أن الأحزاب تقوم بصرف أموال كثير في غير موضعها، وقامت بصرف هذه الأموال بصورة صحيحة، ستؤدي إلى زيادة شعبيتها في مصر.
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