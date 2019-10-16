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اسعار الدولار اليوم الأربعاء 16/10/2019.. وتوقعات لسعر العملة الأمريكية خلال الفترة المقبلة

الأربعاء 16/أكتوبر/2019 - 12:05 ص
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اسعار الدولار اليوم الأربعاء 16/10/2019.. وتوقعات لسعر العملة الأمريكية خلال الفترة المقبلة
سعر الدولار اليوم
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الفجر الاقتصادي
 
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اسعار الدولار اليوم
تواصل اسعار الدولار التراجع مقابل الجنيه المصري فى مستهل التعاملات اليوم الأربعاء، بعد أن خسر بنهاية التعاملات أمس الثلاثاء نحو 3 قروش، ليسجل متوسط سعر الدولار 16.20 جنيه ، وهو أدنى مستوي للدولار من 4 مارس 2017 والذى كان سعر الدولار وقتها 16.26 جنيه، بحسب بيانات البنك المركزي، ارتفعت اسعار الجنيه مقابل الدولار ارتفعت خلال تعاملات شهر سبتمبر، للتراجع أسعار الدولار بنحو 24 قرشًا أمام الجنيه منذ تعاملات الشهر الماضي.

اسباب ارتفاع سعر الجنيه المصري
قالت وكالة بلومبرج، إن مصر عادت مرة أخرى لتصبح بين أعلى دول العالم في سعر الفائدة الحقيقي بعد تراجع التضخم إلى أدنى مستوى له منذ نحو 7 سنوات.

وبحسب الوكالة، أصبح سعر الفائدة الرئيسي المعدل وفقاً للتضخم في مصر قرب 8.5 بالمائة، ليتجاوز نظيره في تركيا وأوكرانيا ويتساوى مع عدد قليل جداً من الأسواق الناشئة. 

وقالت بلومبرج إن سعر الفائدة الحقيقي المرتفع في مصر يقدم حوافز جديدة للمستثمرين في أدوات الدين المحلية.

وأضافت بلومبرج أن الجنيه المصري يبقى مفضلاً للمستثمرين الذي يقترضون بالعملات التي تكون فيها أسعار الفائدة منخفضة، ثم يستثمرون في الديون المحلية للدول التي ترتفع فيها الفائدة.

توقعات اسعار الدولار خلال الفترة المقبلة
أكد رشاد عبده الخبير الاقتصادي، على أن الدولار سيواصل خسائرة أمام الجنيه خلال الشهور المتبقية من عام 2019.

وخسر الدولار نحو 8%  أمام الجنيه بحسب تقرير حديث لصندوق النقد الدولى، وأحتل المرتبة  الثانية كأفضل العملات أداءً أمام الدولار بحسب وكالة بلومبرج.

وتابع عبده لـ" الفجر": " الدولار قد يستكمل ايضًا سلسلة خسائرة في عام 2020 إذا واصلت إيرادات الدولة ارتفاعتها من العملة الصعبة ".

وأضاف" عبده" أن ما تسبب في تراجع سعر الدولار خلال 2019 وفرة المعروض منه بعد تحسن إيرادات السياحة وتحويلات المصريون بالخارج، بجانب تراجع الطلب علية بعد استبدال العديد من السلع المستوردة بسلع محلية الصنع.

وبلغ إجمالى تحويلات المصريون بالخارج في العام المالي الماضي نحو 25 مليار دولار، وزادت الايرادات السياحية إلى 12.6 مليار دولار بنهاية ذات الفترة.

 اسعار الدولار اليوم في البنوك

البنك

اسعار شراء الدولار

اسعار بيع الدولار

اسعار الدولار في البنك المركزي

16.1657

16.2883

اسعار الدولار في بنك مصر

16.19

16.29

اسعار الدولار في البنك الأهلي

16.19

16.29

اسعار الدولار في بنك القاهرة

16.19

16.29

اسعار الدولار في بنك الإسكندرية

16.17

16.27

اسعار الدولار في البنك التجاري الدولي

16.17

16.27

اسعار الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي

16.24

16.34

اسعار الدولار في بنك عودة

16.19

16.29

 

اسعار الدولار عالميًا:

تراجت اسعار الدولار عالميا أمام سلة العملات الرئيسية، مع مراقبة الأحداث التجارية العالمية، وتطورات البريكست.


وتراجع الدولار أمام اليورو بنحو 0.1 بالمائة إلى 1.1040 دولار، فيما استقر سعر الدولار أمام الين مُسجلاً 108.37 ين.


وهبطت اسعار الدولار أمام الجنيه الإسترليني بنسبة 0.4 بالمائة عند 1.2663 دولار، بينما زادت أمام الفرنك السويسري بنحو 0.06 بالمائة مُسجلة 0.9979 فرنك.

وانخفض مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.1 بالمائة إلى 98.326.


سعر صرف الدولار مقابل الجنيه 

سجل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه فى  البنك المركزي 16.18 جنيه للشراء، و16.28 جنيه للبيع، وبلغ سعر صرف الدولار في "بنك الأسكندرية" عند 16.50 جنيه للشراء و16.60 جنيه للبيع، وفي "مصرف أبو ظبي الاسلامي" إلى 16.24 جنيه للشراء و16.34 جنيه للبيع،  وفي "البنك الأهلى اليوناني" عند 16.21 جنيه للشراء و16.31 جنيه للبيع.


وفى البنوك الحكومية "البنك الأهلى  وبنك مصر، وبنك القاهرة" سجل سعر صرف الدولار   16.19 جنيه للشراء و16.29 جنيه للبيع، بينما سجل في "بنك مصر ايران" و"البنك الأهلى الكويتي" و"بنك السويس" و"بنك كريدي اجريكول" نحو 16.18 جنيه للشراء و16.28 جنيه للبيع.


وفي "البنك التجاري الدولى" حقق سعر صرف الدولار نحو 16.17 جنيه للشراء و16.27 جنيه للبيع.


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