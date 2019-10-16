اسعار الدولار اليوم الأربعاء 16/10/2019.. وتوقعات لسعر العملة الأمريكية خلال الفترة المقبلة
|
البنك
|
اسعار شراء الدولار
|
اسعار بيع الدولار
|
اسعار الدولار في البنك المركزي
|
16.1657
|
16.2883
|
اسعار الدولار في
بنك مصر
|
16.19
|
16.29
|
اسعار الدولار في
البنك الأهلي
|
16.19
|
16.29
|
اسعار الدولار في
بنك القاهرة
|
16.19
|
16.29
|
اسعار الدولار في
بنك الإسكندرية
|
16.17
|
16.27
|
اسعار الدولار في
البنك التجاري الدولي
|
16.17
|
16.27
|
اسعار الدولار في
مصرف أبوظبي الإسلامي
|
16.24
|
16.34
|
اسعار الدولار في
بنك عودة
|
16.19
|
16.29
اسعار الدولار عالميًا:
تراجت اسعار الدولار عالميا أمام سلة العملات الرئيسية، مع مراقبة الأحداث التجارية العالمية، وتطورات البريكست.
وتراجع الدولار أمام اليورو بنحو 0.1 بالمائة إلى 1.1040 دولار، فيما استقر سعر الدولار أمام الين مُسجلاً 108.37 ين.
وهبطت اسعار الدولار أمام الجنيه الإسترليني بنسبة 0.4 بالمائة عند 1.2663 دولار، بينما زادت أمام الفرنك السويسري بنحو 0.06 بالمائة مُسجلة 0.9979 فرنك.
وانخفض مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.1 بالمائة إلى 98.326.
سعر صرف الدولار مقابل الجنيه
سجل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه فى البنك المركزي 16.18 جنيه للشراء، و16.28 جنيه للبيع، وبلغ سعر صرف الدولار في "بنك الأسكندرية" عند 16.50 جنيه للشراء و16.60 جنيه للبيع، وفي "مصرف أبو ظبي الاسلامي" إلى 16.24 جنيه للشراء و16.34 جنيه للبيع، وفي "البنك الأهلى اليوناني" عند 16.21 جنيه للشراء و16.31 جنيه للبيع.
وفى البنوك الحكومية "البنك الأهلى وبنك مصر، وبنك القاهرة" سجل سعر صرف الدولار 16.19 جنيه للشراء و16.29 جنيه للبيع، بينما سجل في "بنك مصر ايران" و"البنك الأهلى الكويتي" و"بنك السويس" و"بنك كريدي اجريكول" نحو 16.18 جنيه للشراء و16.28 جنيه للبيع.
وفي "البنك التجاري الدولى" حقق سعر صرف الدولار نحو 16.17 جنيه للشراء و16.27 جنيه للبيع.
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