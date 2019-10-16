الرئاسة اللبنانية: بعض الحرائق لا تزال مشتعلة.. والعناية الإلهية تدخلت (فيديو)
الأربعاء 16/أكتوبر/2019 - 02:15 ص
Advertisements
داليا الحسين
Advertisements
Advertisements
قال رفيق شلالا المستشار الإعلامي لرئاسة الجمهورية اللبنانية إن لبنان شهدت يوم أسود بسبب الحرائق الكبيرة التي اجتاحت عدد كبير من المناطق اللبنانية، مشيرًا إلى أن بعض الحرائق تم إطفائها إلا أن هناك بعض الحرائق لا تزال "مشتعلة".
وأضاف "شلالا"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية ريهام إبراهيم ببرنامج هنا العاصمة عبر فضائية "cbc"، مساء الثلاثاء أن العناية الإلهية ساهمت في خفض الحرائق، موضحًا أن المطر الذي هطل مساء اليوم ساهم في خفض الحرائق.
وتابع المستشار الإعلامي لرئاسة الجمهورية اللبنانية أن هناك حالة وفاة واحدة من الدفاع المدني الذين كانت مهمتهم إطفاء الحرائق بالإضافة إلى جرحى وبعض الإصابات بحالات إغماء علاوة على الأضرار المادية الجسيمة التي حدثت في مركز للأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة ولكنه تم إجلائهم قبل أن تقضي النيران على المركز وحرائق في جبال لبنان.
ونوه بأن التقارير تشير إلى أن النيران انحسرت نسبيا ببعض المناطق إلا أن المناطق التي بها أشجار تساهم في زيادة النيران، معقبًا: "مع الأسف لبنان غير مجهز لإطفاء مثل هذا النوع من الحرائق".
ولفت المستشار الإعلامي لرئاسة الجمهورية اللبنانية إلى أن عدد من الدول الشقيقة كالأردن واليونان وقبرص وأرسلوا طائرات مخصصة للإطفاء.
Advertisements
- ارتفاع حصيلة ضحايا حرائق ولاية كاليفورنيا الأمريكية إلى 40 قتيلًا
- لبنان: المبادرة الروسية بشأن النازحين في طور الترجمة العملية
- "معلومات الوزراء" ينشر إنفوجراف حول تجنب مخاطر الحريق
- أثناء تغطيتها حرائق لبنان.. مراسلة تلفزيونية تنهار من البكاء على الهواء (فيديو)
- من الشمال للجنوب.. التفاصيل الكاملة لحرائق لبنان
- أحمد موسى عن حرائق لبنان: نتيجة لتأثير التغييرات المناخية على العالم
- الحرائق تجتاح مناطق لبنانية وسورية.. وفرق الدفاع تعمل على إخماد النيران
المزيد عن: حرائق لبنان الرئاسة اللبنانية أخبار مصرتعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر