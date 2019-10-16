حالة الطقس اليوم الأربعاء 16/10/2019 في مصر والعواصم العربية والأجنبية
الأربعاء 16/أكتوبر/2019 - 12:00 ص
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حالة الطقس اليوم الأربعاء 16/10/2019 في مصر
أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس اليوم الأربعاء 16 أكتوبر 2019، وتوقع خبراء الأرصاد أن حالة الطقس اليوم معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة على الوجه البحرى والقاهرة حار جنوبا نهارا لطيف ليلا.
وأوضح خبراء الأرصاد عبر الموقع الرسمي لهيئة الأرصاد الجوية أنّ الرؤية تقل في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء، يصاحبها سقوط أمطار على مناطق من سيناء وجنوب البلاد وسلاسل جبال البحر الأحمر تكون غزيرة ورعدية أحيانا وتصل إلى حد السيول على بعض المناطق.
والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب الصعيد، كما تنشط على خليج السويس، ما يؤدي إلى اضطراب حركة الملاحة البحرية هناك.
درجات الحرارة اليوم الأربعاء 16/10/2019 في محافظات ومدن جمهورية مصر العربية
|المدينة
|الصغرى
|العظمى
|القاهرة
|23
|32
|شبين الكوم
|22
|32
|طنطا
|21
|31
|دمنهور
|22
|30
|الإسكندرية
|23
|28
|بلطيم
|24
|29
|مطروح
|22
|27
|السلوم
|21
|28
|سيوة
|20
|32
|بورسعيد
|24
|29
|دمياط
|24
|29
|الزقازيق
|23
|32
|الإسماعيلية
|22
|33
|السويس
|23
|33
|العريش
|20
|30
|رفح
|20
|30
|رأس سدر
|22
|32
|نخل
|17
|32
|نويبع
|27
|31
|طابا
|23
|31
|كاترين
|17
|28
|الطور
|25
|29
|شرم الشيخ
|29
|38
|الغردقة
|26
|35
|مرسى علم
|27
|33
|الفيوم
|23
|33
|بني سويف
|23
|33
|المنيا
|20
|33
|أسيوط
|20
|35
|سوهاج
|24
|36
|قنا
|23
|36
|الأقصر
|25
|37
|أسوان
|29
|38
|أبو سمبل
|29
|36
|الوادي الجديد
|26
|37
|شلاتين
|26
|35
|أبو رماد
|27
|34
|حلايب
|28
|33
|رأس حدربة
|28
|33
درجات الحرارة اليوم الأربعاء 16/10/2019 في العواصم وبعض المدن العربية
|المدينة
|الصغرى
|العظمى
|مكة المكرمة
|28
|39
|المدينة المنورة
|24
|38
|الرياض
|22
|35
|المنامة
|29
|34
|أبوظبي
|27
|38
|الدوحة
|28
|35
|الكويت
|23
|38
|دمشق
|14
|31
|بيروت
|25
|30
|عمان
|16
|31
|القدس
|19
|27
|غزة
|22
|29
|بغداد
|22
|37
|مسقط
|27
|32
|صنعاء
|10
|22
|الخرطوم
|26
|38
|طرابلس
|20
|26
|تونس
|16
|25
|الجزائر
|13
|23
|الرباط
|11
|22
|نواكشوط
|26
|30
درجات الحرارة اليوم الأربعاء 16/10/2019 في العواصم الأجنبية
|المدينة
|الصغرى
|العظمى
|بكين
|08
|15
|كوالالمبور
|24
|33
|طوكيو
|15
|20
|أثينا
|16
|27
|روما
|10
|22
|باريس
|11
|17
|مدريد
|07
|19
|برلين
|12
|16
|لندن
|09
|16
|مونتريال
|06
|16
|موسكو
|08
|10
|نيويورك
|09
|19
|واشنطن
|09
|18
بيان الهيئة العامة للأرصاد الجوية بحالة الطقس اليوم الأربعاء 16 أكتوبر 2019 ودرجات الحرارة في مصر والمدن والعواصم العربية والأجنبية
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