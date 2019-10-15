قبل الإعلان عنه بـ24 ساعة.. ننفرد بنشر تفاصيل مهرجان الموسيقى العربية

حلصت " الفجر الفني "، على جدول الحفلات للدورة للدورة الـ28 لمهرجان الموسيقى العربية، المقرر انطلاقها في الفترة من الأول من نوفمبر المقبل حتى ١٢ نوفمبر،





المسرح الكبير





يحي حفل الافتتاح يوم الجمعة 1 نوفمير المقبل، "الكينج" محمد منير، على خشبة المسرح الكبير بدار الأوبرا، ومن المقرر أن تكرم الدكتورة إيناس وزير الثقافة والدكتور مجدي صابر رئيس الأوبرا الفنان.





وفي يوم السبت 2 نوفمبر ، تقدم الحفل الأول فرقة السلطانة الأولى للموسيقى والفنون من دولة "عمان"، يعقبة حفل الفنانة رحاب مطاوع من "مصر"، فضلًا عن مشاركة الفنان سعد رمضان من "لبنان"، كما يقدم الفنان مدحت صالح بمصاحبة فرقته الموسيقة فقرة غنائية متميزة.





ويشهد اليوم الثالث من فعليات المهرجان الأحد 3 نوفمبر ، مشاركة الفنانة مي فاروق "مصر"، يعقب ذلك فقرة صوليست جيتار وحيد ممدوح "الأردن"، بالإضافة إلى فقرة غنائية يحيها الفنان مروان خوري بقيادة الموسيقار مصطفى حلمي.





وفي يوم الاثنين 4 نوفمبر ، الفنانة آيات عامر "مصر"، والفنان فؤاد زبادي "المغرب"، وجهاد عقل "لبنان"، والفنان محمد الحلو "مصر"، وفرقة "الحفني" قبادة الموسيقار هشام نبوي.





الثلاثاء 5 نوفمبر ، يحي الحفل الأول الفنان فرات قدوري "العراق"، والحفل الثاني الفنانة سوما "مصر"، يعقبه حفل أمير الغناء العربي هاني شاكر "مصر"، بقيادة الموسيقار مصطفى حلمي.





الأربعاء 6 نوفمبر ، حفل الفنانة أنغام بقيادة الموسيقار هاني فرحات.









الخميس 7 نوفمبر ، صولو عود الدكتور ممدوح الجبالي "مصر"، ثم حفل الفنانة ريهام عبدالحكيم "مصر"، يعقبه صولو "تشيللو" عماد عاشور، ثم حفل الفنان علي الحجار، قيادة المسترو أحمد عامر.





الجمعة 8 نوفمبر ، صولو "قانون" ماجد سرور، ثم الفنانة نهاد فتحي ، والفنان أحمد عصمت "مصر"، ثم حفل الفنان اللبناني عاصي الحلاني، بمصاحبة الفرقة القومية العربية الموسيقي بقيادة حازم الصبجي.





السبت 9 نوفمبر ، حفل الموسيقار عمر خيرت، والمقرر أن يقدم باقة من المع مرلفاته الموسيقي التي يعشقها جمهوره.





اما الأحد 10 نوفمبر ، الفنان العراقي همام إبراهيم، والفنانة مروة ناجي "مصر"، ثم الفنان اللبناني وائل جسار، قيادة عادل عايش.





الأثنين 11 نوفمبر ، بيت الموسيقيى في النجدة الشعبية اللبنانية قيادة هياف ياسين، ثم تحي الفنانة فايا يونان من سوريا، والفنانة كارما سليمان من مصر، والفنان محمد الشرنوبي، قيادة أحمد حسن فكري.





الثلاثاء 12 نوفمبر ، حفل الختام، حيث يتم تكريم الفائزين في مسابقة المهرجان، فيما تحيي الفنانة السورية أصالة، حفل الختام.





جدير بالذكر أن النجمة اللبنانية ماجدة الرومي، قد أحيت حفل ختام مهرجان الموسيقى العربية فى دورته الـ27، حيث تسلمت وقتها تكريم والدها الموسيقار حليم الرومي من رئيس دار الأوبرا المصرية الدكتور مجدى صابر، وجيهان مرسى مديرة المهرجان.





الأوبرا تعلن شروط مسابقة مهرجان الموسيقى العربية الـ 28





وقد اعتمدت وزارة الثقافة شروط المسابقة المصاحبة لفعاليات الدورة الـ 28 من مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية الذي تنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر والذي يقام خلال الفترة من 1 حتى 12 نوفمبر القادم.





قالت الفنانة جيهان مرسى مدير المهرجان والمؤتمر، في تصريح لها ، إن المسابقة تحمل اسم الدكتورة رتيبة الحفنى ويخصص قسم الغناء منها للشباب من سن 17 حتى 35 عاما ويصل إجمالي جوائزها إلى 55 ألف جنيه والأطفال من سن 6 حتى 14 عاما، ويصل إجمالى جوائزها إلى 27 ألف جنيه، وتشترط على المتسابق أداء أغنية من التراث وأخرى من اختياره ويستثنى من هذه الشروط المواهب من ذوى القدرات الخاصة".



