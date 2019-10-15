عاجل..تأجيل مباراة القمة لدواعي أمنية
الثلاثاء 15/أكتوبر/2019 - 11:44 م
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محمد أيمن
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قرر الأتحاد المصري لكرة القدم تأجيل مباراة
القمة والتي كان مقرراً لها يوم السبت المقبل على ملعب إستاد برج العرب
بالإسكندرية لحساب مباريات الجولة الرابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة
القدم .
وجاء تأجيل المباراة على ضوء تلقي الإتحاد
تعليمات أمنية في هذا الشأن وسوف يتم تحديد موعد للمباراة في وقت لاحق .
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