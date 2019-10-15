ضربة موجعة لريال مدريد قبل الكلاسيكو

تلقى نادي ريال مدريد الإسباني ضربة موجعة جديده اليوم الثلاثاء 15 أكتوبر قبل مواجهة الكلاسيكو المرتبقة ضد نادي برشلونة في الدوري الإسباني.





الكشف عن حجم إصابة مودريتش

وكشفت صحفية "ماركا" الإسبانية أن نادي ريال مدريد أعلن أن الكرواتي لوكا مودريتش لاعب وسط الفريق يعاني من كدمة قوية في الساق.





إصابة مودريتش مع منتخب كرواتيا

وكان مودريتش قد تعرض إلى إصابة منذ يومين خلال مشاركته مع منتخب كرواتيا خلال فترة التوقف الدولي الحالية.





إمكانية لحاق مودريتش بالكلاسيكو

وأكدت الصحيفة أن هناك شكوك حول إمكانية لحاق لوكا مودريتش بمباراة الكلاسيكو ضد نادي برشلونة بسبب هذه الإصابة.





موعد مباراة برشلونة وريال مدريد في كلاسيكو الأرض

وستلعب مباراة الكلاسيكو بين نادي برشلونة ونادي ريال مدريد يوم السبت القادم 20 أكتوبر ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري الإسباني الممتاز.





ترتيب ريال مدريد وبرشلونة بالدوري الإسباني

ويتواجد نادي ريال مدريد في صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز برصيد 18 نقطة بينما يتواجد نادي برشلونة في المركز الثاني برصيد 16 نقطة.



