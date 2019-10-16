اسعار الذهب اليوم الأربعاء 16/10/2019.. وخسارة كبيرة تضرب المعدن الأصفر
|
الوحدة
|
سعر الذهب بالجنيه المصري
|
عيار 24
|
765 إلى 767
|
عيار 22
|
701 إلى 703
|
عيار 21
|
673 إلى 675
|
عيار 18
|
573 إلى 575
|
عيار 14
|
446 إلى 447
|
عيار 12
|
382 إلى 383
|
الاونصة
|
23.778 إلى 23.849
|
الجنيه الذهب
|
5,352 إلى 5,368
|
الكيلو
|
764.571 إلى 766.857
متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال فى مصر بالجنيه المصري
|
الوحدة
|
جنيه مصرى
|
دولار أمريكى
|
اسعار الذهب عيار 24
|
773.80جنيه
|
47.64$
|
سعر الذهب عيار 22
|
709.10جنيه
|
43.67$
|
اسعار الذهب عيار 21
|
677.10جنيه
|
41.69$
|
اسعار الذهب عيار 18
|
580.36جنيه
|
35.73$
|
سعر الذهب عيار 14
|
451.39جنيه
|
27.79$
|
سعر الذهب عيار 12
|
386.18جنيه
|
23.82 $
|
سعر الذهب عيار 9
|
290.18جنيه
|
17.87 $
|
اسعار أوقية الذهب
|
24,065 جنيه
|
1,482 $
|
اسعار جنيه الذهب
|
5,417 جنيه
|
333.49 $
|
اسعار كيلو الذهب
|
773,805 جنيه
|
47,640 $
متوسط سعر الذهب فى الأيام
السابقة فى مصر بعملة جنيه مصرى
|
اليوم
|
عيار 24
|
عيار 21
|
عيار 18
|
عيار 14
|
عيار 12
|
15 أكتوبر
|
773.80
|
677.10
|
580.36
|
451.39
|
386.90
|
14 أكتوبر
|
780.34
|
682.82
|
585.27
|
455.20
|
390.17
|
13 أكتوبر
|
780.43
|
682.90
|
585.34
|
455.26
|
390.22
|
12 أكتوبر
|
780.43
|
682.90
|
585.34
|
455.26
|
390.22
|
11 أكتوبر
|
779.64
|
682.20
|
584.74
|
454.79
|
389.82
|
10 أكتوبر
|
782.01
|
684.27
|
586.51
|
456.17
|
391.00
|
9 أكتوبر
|
789.73
|
691.03
|
592.30
|
460.68
|
394.86
|
8 أكتوبر
|
788.88
|
690.28
|
591.67
|
460.18
|
394.44
|
7 أكتوبر
|
782.70
|
684.88
|
587.03
|
456.58
|
391.35
|
6 أكتوبر
|
789.09
|
690.50
|
591.82
|
460.30
|
394.54
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