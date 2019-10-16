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اسعار الذهب اليوم الأربعاء 16/10/2019.. وخسارة كبيرة تضرب المعدن الأصفر

الأربعاء 16/أكتوبر/2019 - 12:00 ص
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اسعار الذهب اليوم الأربعاء 16/10/2019.. وخسارة كبيرة تضرب المعدن الأصفر
اسعار الذهب اليوم
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الفجر الاقتصادي
 
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اسعار الذهب اليوم 
صعدت اسعار الذهب اليوم الأربعاء، بنحو 5 جنيهات للجرام فى مستهل التعاملات ليلتقط انفاسه مع توقعات بعودة اسعار الذهب لحالة التذبذب مع ترقب التطورات التجارية بين واشنطن وبكين وصفقة البريكست، وتتابع بوابة "الفجر" اسعار الذهب لحظة بلحظة، لتصبح اسعار الذهب للأعيرة المختلفة على النحو التالي:

اسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء

سعر الذهب عيار 18 سجل  580.36 جنيها للجرام.

سعر الذهب عيار 21 ما قيمته 682.82  جنيها للجرام.
 
سعر الذهب  عيار 24 ما قيمته 773.80 جنيها للجرام.
 
سعر الجنيه الذهب اليوم 5,417 جنيها.

اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة 
انخفض سعر جرام الذهب ليبلغ سعر الذهب عيار 18 ليسجل 580.36 جنيه للجرام، وعيار 21 سعر677.10 جنيهًا للجرام،  والذهب عيار  24 سعر 773.80  جنيه للجرام، وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 5,417 جنيه.

اسعار الذهب الأن

متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية

الوحدة

سعر الذهب بالجنيه المصري

عيار 24

765 إلى 767

عيار 22 

701 إلى 703

عيار 21

673 إلى 675

عيار 18

573 إلى 575

عيار 14

446 إلى 447

عيار 12

382 إلى 383

الاونصة

23.778 إلى 23.849

الجنيه الذهب

5,352 إلى 5,368

الكيلو

764.571 إلى 766.857

 

متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال فى مصر بالجنيه المصري

الوحدة

جنيه مصرى

دولار أمريكى

اسعار الذهب عيار 24

 773.80جنيه      

 47.64$

سعر الذهب عيار 22

 709.10جنيه

 43.67$

اسعار الذهب عيار 21

677.10جنيه       

41.69$

اسعار الذهب عيار 18

 580.36جنيه

35.73$

سعر الذهب عيار 14

451.39جنيه

27.79$

سعر الذهب عيار 12

386.18جنيه

23.82 $

سعر الذهب عيار 9

290.18جنيه

17.87 $

اسعار أوقية الذهب

24,065 جنيه

1,482 $

اسعار جنيه الذهب

5,417 جنيه

333.49 $

اسعار كيلو الذهب

773,805 جنيه

47,640 $

 

متوسط سعر الذهب فى الأيام السابقة فى مصر بعملة جنيه مصرى     

اليوم

عيار 24 

عيار 21 

عيار 18

عيار 14

عيار 12

 

15 أكتوبر

773.80

677.10

580.36

451.39

386.90

14 أكتوبر

780.34

682.82

585.27

455.20

390.17

13 أكتوبر

780.43

682.90

585.34

455.26

390.22

12 أكتوبر

780.43

682.90

585.34

455.26

390.22

11 أكتوبر

779.64

682.20

584.74

454.79

389.82

10 أكتوبر

782.01

684.27

586.51

456.17

391.00

9 أكتوبر

789.73

691.03

592.30

460.68

394.86

8 أكتوبر

788.88

690.28

591.67

460.18

394.44

7 أكتوبر

782.70

684.88

587.03

456.58

391.35

6 أكتوبر

789.09

690.50

591.82

460.30

394.54

 

اسعار الذهب عالميًا
هوت اسعار الذهب بنهاية التعاملات أمس الثلاثاء، لأدنى مستوى في شهر ونصف بضغط من مع ارتفاع البورصة الأمريكية وعودة التفأول حول صفقة البريكست.

ومن المقرر انعقاد قمة بين المسؤولين في الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة في يومي الخميس والجمعة من الأسبوع الجاري، لتحدد ما إذا كانت بريطانيا تتجه نحو تنفيذ البريكست دون اتفاق أم لا.

أما على صعيد المباحثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، فذكر تقرير صحفي أن الصين ترغب في إلغاء التعريفات الجمركية قبل أن شراء المنتجات الزراعية الأمريكية وفقاً للاتفاق التجاري الجزئي.

وتراجع سعر العقود الآجلة للذهب تسليم ديسمبر بنحو 0.9  بالمائة، فاقداً 14.10 دولار ليصل إلى 1483.50 دولار للأوقية، وهو أدنى مستوى لهذا العقد الأكثر نشاطاً منذ 30 سبتمبر.

تراجع سعر التسليم الفوري للذهب بحلول الساعة 5:49 مساءً بتوقيت جرينتش، بنسبة 0.9 بالمائة أو ما يعادل 13.31 دولار عند 1479.90 دولار للأوقية.

وتراجع مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.1 بالمائة مسجلاً 98.337.

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