اسعار الذهب اليوم الأربعاء 16/10/2019.. وخسارة كبيرة تضرب المعدن الأصفر

اسعار الذهب اليوم

صعدت اسعار الذهب اليوم الأربعاء، بنحو 5 جنيهات للجرام فى مستهل التعاملات ليلتقط انفاسه مع توقعات بعودة اسعار الذهب لحالة التذبذب مع ترقب التطورات التجارية بين واشنطن وبكين وصفقة البريكست، وتتابع بوابة "الفجر" اسعار الذهب لحظة بلحظة، لتصبح اسعار الذهب للأعيرة المختلفة على النحو التالي:

اسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء

سعر الذهب عيار 18 سجل 580.36 جنيها للجرام.

سعر الذهب عيار 21 ما قيمته 682.82 جنيها للجرام.

سعر الذهب عيار 24 ما قيمته 773.80 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب اليوم 5,417 جنيها.

اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة

انخفض سعر جرام الذهب ليبلغ سعر الذهب عيار 18 ليسجل 580.36 جنيه للجرام، وعيار 21 سعر 677.10 جنيهًا للجرام، والذهب عيار 24 سعر 773.80 جنيه للجرام، وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 5,417 جنيه.

اسعار الذهب الأن

متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية

الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري عيار 24 765 إلى 767 عيار 22 701 إلى 703 عيار 21 673 إلى 675 عيار 18 573 إلى 575 عيار 14 446 إلى 447 عيار 12 382 إلى 383 الاونصة 23.778 إلى 23.849 الجنيه الذهب 5,352 إلى 5,368 الكيلو 764.571 إلى 766.857

متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال فى مصر بالجنيه المصري

الوحدة جنيه مصرى دولار أمريكى اسعار الذهب عيار 24 773.80جنيه 47.64$ سعر الذهب عيار 22 709.10جنيه 43.67$ اسعار الذهب عيار 21 677.10جنيه 41.69$ اسعار الذهب عيار 18 580.36جنيه 35.73$ سعر الذهب عيار 14 451.39جنيه 27.79$ سعر الذهب عيار 12 386.18جنيه 23.82 $ سعر الذهب عيار 9 290.18جنيه 17.87 $ اسعار أوقية الذهب 24,065 جنيه 1,482 $ اسعار جنيه الذهب 5,417 جنيه 333.49 $ اسعار كيلو الذهب 773,805 جنيه 47,640 $

متوسط سعر الذهب فى الأيام السابقة فى مصر بعملة جنيه مصرى

اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 12 15 أكتوبر 773.80 677.10 580.36 451.39 386.90 14 أكتوبر 780.34 682.82 585.27 455.20 390.17 13 أكتوبر 780.43 682.90 585.34 455.26 390.22 12 أكتوبر 780.43 682.90 585.34 455.26 390.22 11 أكتوبر 779.64 682.20 584.74 454.79 389.82 10 أكتوبر 782.01 684.27 586.51 456.17 391.00 9 أكتوبر 789.73 691.03 592.30 460.68 394.86 8 أكتوبر 788.88 690.28 591.67 460.18 394.44 7 أكتوبر 782.70 684.88 587.03 456.58 391.35 6 أكتوبر 789.09 690.50 591.82 460.30 394.54

اسعار الذهب عالميًا

هوت اسعار الذهب بنهاية التعاملات أمس الثلاثاء، لأدنى مستوى في شهر ونصف بضغط من مع ارتفاع البورصة الأمريكية وعودة التفأول حول صفقة البريكست.





ومن المقرر انعقاد قمة بين المسؤولين في الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة في يومي الخميس والجمعة من الأسبوع الجاري، لتحدد ما إذا كانت بريطانيا تتجه نحو تنفيذ البريكست دون اتفاق أم لا.





أما على صعيد المباحثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، فذكر تقرير صحفي أن الصين ترغب في إلغاء التعريفات الجمركية قبل أن شراء المنتجات الزراعية الأمريكية وفقاً للاتفاق التجاري الجزئي.





وتراجع سعر العقود الآجلة للذهب تسليم ديسمبر بنحو 0.9 بالمائة، فاقداً 14.10 دولار ليصل إلى 1483.50 دولار للأوقية، وهو أدنى مستوى لهذا العقد الأكثر نشاطاً منذ 30 سبتمبر.





تراجع سعر التسليم الفوري للذهب بحلول الساعة 5:49 مساءً بتوقيت جرينتش، بنسبة 0.9 بالمائة أو ما يعادل 13.31 دولار عند 1479.90 دولار للأوقية.



