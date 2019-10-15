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أول تعليق من مهاجم إسبانيا عقب التعادل مع السويد في تصفيات يورو 2020

الثلاثاء 15/أكتوبر/2019 - 11:38 م
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أول تعليق من مهاجم إسبانيا عقب التعادل مع السويد في تصفيات يورو 2020
مورينو
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حسام مجدي
 
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علق رودريجو مورينو مهاجم منتخب إسبانيا ونادي فالنسيا على تعادل منتخب بلاده اليوم الثلاثاء 15 أكتوبر مع نظيره منتخب السويد في التصفيات المؤهلة ليورو 2020.

أول تصريح من رودريجو عقب مباراة اليوم
وقال رودريجو مورينو في تصريحات صحفية: "إذا لم نفز في جميع المباريات، فسوف يبدأون في القول إننا لسنا في المستوى إنه أمر منطقي، و علينا أن نعمل بجدية أكبر".

نتيجة مباراة إسبانيا والسويد في تصفيات يورو 2020
انتهت المباراة التي جمعت بين منتخب إسبانيا ونظيره منتخب السويد بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منتخب ضمن منافسات الجولة الثامنة من دور المجموعات بالتصفيات المؤهلة لبطولة يورو 2020.

ترتيب المنتخبين عقب مباراة اليوم
وبهذه النتيجة يحصل كل منتخب على نقطة ليصل رصيد منتخب إسبانيا إلى 20 نقطة ليتصدر ترتيب المجموعة الخامسة من تصفيات يورو 2020 بينما يصل رصيد منتخب السويد إلى 15 نقطة ليتواجد في المركز الثاني.

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