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ريهام عبدالغفور تدعم أطفال متلازمة داون

الثلاثاء 15/أكتوبر/2019 - 11:36 م
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ريهام عبدالغفور تدعم أطفال متلازمة داون
ريهام عبدالغفور
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شيماء فوزى
 
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شاركت الفنانة ريهام عبد الغفور، صوره لها مع الطفل نوح من أصحاب متلازمة داون، وطلبت من متابعيها على موقع تبادل الصور و الفيديوهات "إنستجرام" أن يتابعوا صفحته.

وعلقت "ريهام"، على الصورة قائلة: "الأطفال اللي عندهم متلازمة داون، بيبقوا أحسن في مدارس الدمج، والأطفال العادية بتبقى أحسن لما يتعلموا الاختلاف والطيبة والصداقة فصول الدمج بتفيد كل الأطفال".

وأشارت "عبدالغفور"، إلى أن أكتوبر هو الشهر العالمي للتوعية بمتلازمة داون، وجاءت التعليقات مشيدة بتصرف ريهام ومعجبة بالصورة وبالطفل نوح.

أعمال ريهام الفنية

آخر أعمال ريهام الفنية كان مسلسل "زى الشمس"، والذي تم عرضه فى موسم رمضان الماضي وجسدت فيه دور "فريدة" الشخصية اللعوب التى يتم قتلها ويظل هذا الحادث لغز المسلسل ولغز مع الجمهور حتى الحلقة الأخيرة ليؤكد نجاح ريهام التى عرفت في بداية مشوارها الفني بدور الفتاة البريئة التى تعكسها ملامحها، لكنها استطاعت أن تخرج من هذا القالب فى العديد من الأعمال منها فيلم حريم كريم عندما مثلت دور الفتاة "الروشة"، كذلك دورها في مسلسل الريان حيث جسدت دور الشريرة.

من أعمالها السينمائية سحر العيون وملاكى اسكندرية والغابة وكان يوم حبك وبالعربي سندريلا وزى الهوا والخلية وعليا الطرب بالثلاثة، ومسلسلات العائلة والناس وحديث الصباح والمساء والحقيقة والسراب وأفراح أبليس وحارة اليهود والزيبق.
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