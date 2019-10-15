" ثروة كبيرة فوق سطح منزلك" .. تعرف علي تكلفة مشروع تربية الأسماك في المنزل
ثروة كبيرة فوق سطح منزلك، ومشاريع مربحة وتكاليفها قليلة جداُ تمكنك من الحصول علي أرباح كثيرة في وقت قصير وجهد قليل ، ومن ضمن هذه المشاريع هو تربية الأسماك فوق أسطح المنازل وهو مشروع هادف وجذاب ، ربما لم يتطرق إليه كثير من الناس لضعف الخبرات والمعلومات به ، ويعتبر هذا المشروع من أقوي
المشاريع الناجحة جدا اذا تم تدراستها بشكل جيد.
ونستعرض اليوم دراسة
جدوي مبدئية لهذا المشروع ونوضح أهم احتياجاته والتكلفته التي يحتاجها بشكل مبسط ومدروس كالتالي:
أولا بطارية
الاسماك
عندما تنوي
البدء في مشروع الإستزراع السمكي فلابد ان
تشتري خزان مياه يشبه خزانات المياه التى توضع فوق الأسطح لتخزين المياه
و يمكن أيضاً بناء حوض من الطوب مع عمل تبطين له وعزلة لعدم تسريب
المياه وتربية الأسماك بداخله، مع ملاحظة أنه كلما زاد حجم السمك المطلوب زاد حجم الخزان
أو الحوض المراد التربية فيه.
وتبلغ سعتة الخزان حوالي 1000 لتر ، حتى يمكنك تربية أسماك بكثافة 1000 سمكة فى المتر مكعب ماء داخل خزانات المياه التى توضع فوق الأسطح ويتم فتحه من الأعلي ، ويبلغ سعر الخزان حوالي 800 جنيه .
وتكون مزودة بفلترمناسب و به ماتور بسعه 1500 لتر فى الساعة. ، ويتم شراء لوحة كهربية وتثبيتها داخل الخزان ولابد أن تكون هذه اللوحة ضد الماء حتي لاتتسبب في حدوث ماس كهربي ، ويتم شراء موتور هواء حتي يتم ضح الأكسجين للأسماك المستزرعة ، وأيضا لابد من شراء موتور هواء إحتياطى فى حالة إنقطاع التيار الكهربى.
ويستلزم الحوض أيضاً سخان كهربى بمؤشر وثرموستات أتوماتيك يعمل فى الشتاء لضبط درجة حرارة الماء، ولابد أن نعرف أن أسماك ﻻ تستطيع الآكل فى درجات الحرارة المنخفضة.، ولاننسي أن نضع مزيل للكلور حفاظاً علي حياه الأسماك ، بالإضافة الي ملقاف لصيد الأسماك.
وأخيراً يتم وضع زريعة الأسماك داخل خزان المياه المملوء بالماء وبذلك تكون قد كونت بطارية للأسماك .
أعلاف الأسماك
وهو الطعام الذي سيتغذي عليه السمك خلال فترة الإستتزراع ، ويستهلك كيلو سمك أقل من كيلو علف خلال الدورة، وذلك لأننا نستخدم زريعة كبيرة الحجم، وأيضاً يتم تسمينها إلى وزن 250 جراماً للسمكة الواحدة، فعلى سبيل المثال تربية 250 كيلو سمك تحتاج طول الدورة 200 كيلو علف، سعر كيلو العلف 8 جنيهات للكيلو تقريباً.
لتوفير وتقليل سعر التغذية، يمكن التغذية باستخدام مخلفات الطعام فى المنزل أو المطاعم، كما يمكن التغذية باستخدام نباتات الأزولا، واستخدام تقنية البيوفلوك، ويمكن تركيب الأعلاف فى المنزل.
تكلفة مشروع بطاريات تربية الأسماك
يعتبر تكلفة هذا المشروع منخفضة جداً حيث يبلغ ـسعر الخزان نحو 800جنيه، وسعر البطارية 3000جنيه
ويبلغ سعر الألف زريعة سمك بلطى نحو 350 جنيهاً وسعر 200 كيلو علف نحو 1800 جنيه.
أما المصاريف النثرية والمتضمنة مصاريف الكهرباء والماء وستكون بحوالي 100 جنيه شهرياً
ولابد لنا أن نعلم أن سعر كيلو السمك فى الجملة يكون من 25 إلى 30 جنيهاً.
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أمور يجب مراعاتها عند البدء بمشروع تربية السمك في سطح المنزل
1- تجنب نقل زريعة السمك وقت الظهر يحدث نفوق نتيجة ارتفاع درجة الحرارة.
2- تجنب وضع كمية الطعام اليومية فى وجبة واحدة ظناً منه أن الأسماك سوف تنمو سريعاً أو أن ذلك يوفر فى الوقت فى حين أن الأسماك تأكل احتياجاتها فقط ويتبقى باقى الطعام فى الماء وتتسبب فى رفع عكارة الماء وتمنع الأكسجين من الذوبانوبالتالى تبدأ الأسماك فى الاختناق والموت السريع.
3- أسماك البلطى تحتاج إلى درجة حرارة 25 درجة مئوية تقريباً حتى تكون درجة الحرارة مناسبة للتزاوج ،وبالتالى إذا استطعت توفير تلك الحرارة صيفاً أو شتاءً فيمكنك تربية الأسماك فى أى وقت وبالتالى يوجد سخانات كهربائية موجودة فى بطارية الأسماك للتحكم فى درجة الحرارة، وبالتالى لا تحتاج إلى الشمس فى التسخين، وتقوم الشمس بقتل البكتيريا الموجودة فى الماء مما يجعل الماء أكثر حيوية، ولكن معدل نمو البكتيريا الضارة يحتاج من 21- 28 يوماً.
4- لابد من وضع لمبة إضاءة أعلى الأحواض، وبالتالى يمكنك تغذية الأسماك 6 وجبات فى اليوم بدلاً من ثلاث وجبات مما يجعل نمو الأسماك سريعاً،والاحتياج للشمس ليس ضرورياً، وبالتالى يمكن التربية فى مكان مفتوح أو مغلق، سواء شقة أو بدروم أو سطح منزل، أو حديقة المنزل أو أرض زراعية أو صحراوية، أو داخل مزارع الدواجن أو المصانع، أو أماكن جبلية.
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