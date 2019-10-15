" ثروة كبيرة فوق سطح منزلك" .. تعرف علي تكلفة مشروع تربية الأسماك في المنزل

و يمكن أيضاً بناء حوض من الطوب مع عمل تبطين له وعزلة لعدم تسريب المياه وتربية الأسماك بداخله، مع ملاحظة أنه كلما زاد حجم السمك المطلوب زاد حجم الخزان أو الحوض المراد التربية فيه.

عندما تنوي البدء في مشروع الإستزراع السمكي فلابد ان تشتري خزان مياه يشبه خزانات المياه التى توضع فوق الأسطح لتخزين المياه

ثروة كبيرة فوق سطح منزلك، ومشاريع مربحة وتكاليفها قليلة جداُ تمكنك من الحصول علي أرباح كثيرة في وقت قصير وجهد قليل ، ومن ضمن هذه المشاريع هو تربية الأسماك فوق أسطح المنازل وهو مشروع هادف وجذاب ، ربما لم يتطرق إليه كثير من الناس لضعف الخبرات والمعلومات به ، ويعتبر هذا المشروع من أقوي المشاريع الناجحة جدا اذا تم تدراستها بشكل جيد.

وتبلغ سعتة الخزان حوالي 1000 لتر ، حتى يمكنك تربية أسماك بكثافة 1000 سمكة فى المتر مكعب ماء داخل خزانات المياه التى توضع فوق الأسطح ويتم فتحه من الأعلي ، ويبلغ سعر الخزان حوالي 800 جنيه .

وتكون مزودة بفلترمناسب و به ماتور بسعه 1500 لتر فى الساعة. ، ويتم شراء لوحة كهربية وتثبيتها داخل الخزان ولابد أن تكون هذه اللوحة ضد الماء حتي لاتتسبب في حدوث ماس كهربي ، ويتم شراء موتور هواء حتي يتم ضح الأكسجين للأسماك المستزرعة ، وأيضا لابد من شراء موتور هواء إحتياطى فى حالة إنقطاع التيار الكهربى.

ويستلزم الحوض أيضاً سخان كهربى بمؤشر وثرموستات أتوماتيك يعمل فى الشتاء لضبط درجة حرارة الماء، ولابد أن نعرف أن أسماك ﻻ تستطيع الآكل فى درجات الحرارة المنخفضة.، ولاننسي أن نضع مزيل للكلور حفاظاً علي حياه الأسماك ، بالإضافة الي ملقاف لصيد الأسماك.

وأخيراً يتم وضع زريعة الأسماك داخل خزان المياه المملوء بالماء وبذلك تكون قد كونت بطارية للأسماك .

أعلاف الأسماك

وهو الطعام الذي سيتغذي عليه السمك خلال فترة الإستتزراع ، ويستهلك كيلو سمك أقل من كيلو علف خلال الدورة، وذلك لأننا نستخدم زريعة كبيرة الحجم، وأيضاً يتم تسمينها إلى وزن 250 جراماً للسمكة الواحدة، فعلى سبيل المثال تربية 250 كيلو سمك تحتاج طول الدورة 200 كيلو علف، سعر كيلو العلف 8 جنيهات للكيلو تقريباً.