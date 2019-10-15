عقوبة قاسية على أندرلخت والسبب كومباني

فرض الإتحاد البلجيكي لكرة القدم اليوم الثلاثاء عقوبة قاسية على إدارة الفريق الأول لكرة القدم بنادي أندرلخت وذلك على إحدى المخالفات التي حدثت في النادي خلال الأيام القليلة الماضية والتي كان من المفترض أن لا تحدث ما جعل الفريق يقف على حافة التهديد .

وكانت الإدارة قد سمحت للدولي الإنجليزي فينست كومباني بتدريب الفريق دون الحصول على الشهادات التي تسمح له بالقيام بذلك حيث قالت اللجنة المختصة والمسؤولة عن إصدار التصاريح والخاصة بالإتحاد البلجيكي لكرة القدم في بيانها الذي نشرته على حسابها الشخصي عبر موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك أن الفريق إنتهك اللوائح لفترة طويلة .

وواصلت اللجنة بيانها أنه لم يتردد المسؤولون في إعلان تعيين مدير فني جديد يمتلك شهادات تدريبية وتم السماح لكومباني بالقيام بذلك وفي بلجيكا يحتاج المدرب إلى أن يكون حاصل على رخصة من الاتحاد الاوروبي " اليويفا " وهي الرخصة التي لا يمتلكها قائد مانشستر سيتي الإنجليزي السباق .

وأصبح كومباني لاعباً في صفوف فريق نادي أندرلخت البلجيكي خلال شهر مايو الماضي وأسندت له الإدارة مهمة تدريب الفريق في محاولة منه لإستعادة البريق المفقود عن الفريق في البطولة المحلية بالإضافة إلى إختفاء النادي نسبياً من خارطة البطولات الأوروبية القارية .

وتعرض فريق نادي أندرلخت لتوبيخ وإنذار شديد اللهجة بسبب عدم الإحترام الكافي والإمتثال إلى اللوائح المعمول بها في البلاد حيث نجح الفريق في الفوز بمباراتين فقط من عشرة لقاءات خاضها كومباني الذي تعرض للإصابة في أكثر من لقاء .