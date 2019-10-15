القليوبية اليوم.. إصابة زوجين وطفلتهما إثر حريق لتسرب غاز بشقتهما.. وأعضاء مجلس جامعة "بنها" يتبرعون ببدل الجلسات

إصابة زوجين وطفلتهما إثر حريق لتسرب غاز بشقتهما في طوخ



محافظ القليوبية: فحص 3334 طفلا في مبادرة "نور حياة"



انقلاب سيارة محملة بالزيوت بطريق "بنها المنصورة"



محافظ القليوبية يوجه رؤساء المدن والأحياء بالاستعداد لموسم الأمطار



أعضاء مجلس "بنها" يتبرعون ببدل حضور الجلسات لصالح المستشفى الجامعي



تقدم بوابة الفجر الإلكترونية، في إطار الخدمات التي تقدمها لقرائها ومتابعيها من محافظة القليوبية، وذلك في النشرة اليومية التي تخص مواطنين محافظة القليوبية؛ حيث نهتم بنشر كل ما يخص المواطن على الصعيد الخدمي والمعلوماتي وكافة الأخبار الحصرية التي تشهدها المحافظة أولًا بأول.اصيب زوجين وطفلتهما البالغة من العمر عامين باصابات بالغة إثر حريق شب بمسكنهما إثر تسريب غاز اشعل النيران بالشقة تم نقل المصابين لمستشفى بنها العام وتولت النيابة التحقيق.تلقي اللواء طارق عجيز مدير أمن القليوبية،اخطارا من العميد فوزى عبد ربه مأمور مركز شرطة طوخ،بنشوب حريق بشقة بقرية العمار التابعة لمدينة طوخ،بسب تسريب غاز وعقب إشعال النيران شب حريق بالشقة مما أدى الي إصابة الزوجين وطفلتهما ذات العامين من العمر بحروق بالغة وتم نقلهما لمستشفي بنها العام.أكد الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق، محافظ القليوبية، استمرار العمل ضمن مبادرة نور حياة لمكافحة مسببات ضعف وفقدان الإبصار وذلك لطلاب الصف الأول الإبتدائى بالتنسيق بين مديريات الصحة والتعليم والتأمين الصحى بالمحافظة وبالتعاون مع صندوق تحيا مصر.وأشار الي أنه تم إجراء المسح الطبي لعدد (٣٣٣٤) تلميذ والعدد الذي احتاج الكشف في العيادة ( ١٣١٧) كما تسليم الطلاب عدد(٤٣٦) نظارة طبية مجانًا، وذلك بعد إجراء الكشف الطبي بيومين كما تم تحويل (١٧) حالة للمستشفى تحتاج إلى تدخلات جراحية أو دوائية.عادت الحركة المرورية لطبيعتها عقب انقلاب سيارة محملة بالزيوت بطريق مصر إسكندرية الزراعي ببنها اتجاه المنصورة،وتم سحب الكثافة المرورية وإزالة آثار الحادث.تلقي اللواء طارق عجيز مدير أمن القليوبية اخطارا من العميد ايهاب مرزوق مدير مرور القليوبية،بوقوع حادث انقلاب سيارة محملة بالزيوت بطريق مصر اسكندرية الزراعي بمدينة بنها اتجاه المنصوره دون أى إصابات أو خسائر بشرية.شدد الدكتور علاء عبدالحليم مرزوق محافظ القليوبية، على ضرورة اتخاذ كافة التدابير والأعمال الواجب تنفيذها على شبكات المجارى المائية والتأكد من جاهزية المعدات،مع تكثيف المتابعة والجولات الميدانية للمرور على الأماكن التي قد تمثل مواقع لتجمع المياه والأمطار ومعالجة الأماكن المنخفضة وعيوب رصف الطرق التي قد تسبب تجمع المياه وإعاقة المرور، مشددا على أهمية متابعة النشرات التي تصدرها هيئة الأرصاد الجوية للتعامل مع أية تداعيات قد تنجم عن حالة عدم استقرار الحالة الجوية.وأشار إلى ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والتدابير اللازمة بالتنسيق مع الجهات المعنية،خاصة مع قرب حلول فصل الشتاء، مؤكدا على رؤساء المراكز والمدن والاحياء بالتنسيق غرفة العمليات المركزية وإدارة الأزمات بالمحافظة بمتابعة والتاكد من جاهزية الاستعدادات لموسم الامطار،وافق مجلس جامعة بنها في جلسته التى عقدت برئاسة الدكتور جمال السعيد رئيس الجامعة، على اقتراح رئيس الجامعة وأعضاء المجلس للتبرع ببدل حضور الجلسات لصالح دعم مستشفيات بنها الجامعية على حساب رقم (99999) بجميع فروع البنك الأهلى المصرى وكذلك التبرع لصالح صندوق تحيا مصر.وأشاد رئيس جامعة بنها بمبادرة أعضاء مجلس الجامعة والأساتذة على التبرع ببدل الجلسات والتى تاتى في اطار حرصهم على المشاركة المجتمعية، ودعم قطاعات الجامعة الخدمية.