ترتيب مجموعات تصفيات يورو 2020 بعد نهاية الجولة الثامنة

انتهت مباريات اليوم المثيرة في إطار تصفيات يورو 2020 ، والتي حدثت خلالها العديد من المفاجآت الغير متوقعة، ويرصد لكم موقع الفجر الرياضي ترتيب مجموعات تصفيات يورو 2020.





ترتيب مجموعات تصفيات يورو 2020





ترتيب المجموعة الأولى من تصفيات يورو 2020 :-

احتل المنتخب الإنجليزي صدارة ترتيب المجموعة الأولى من تصفيات يورو 2020، برصيد 15 نقطة وبفارق ثلاثة نقاط عن أقرب ملاحقيه جمهورية التشيك صاحب الوصافة برصيد 12 نقطة، فيما حل منتخب كوسوفو في المركز الثالث برصيد 11 نقطة، قبل مونتنيجرو وبلجاريا أصحاب المركز الرابع والخامس على التوالي برصيد 3 نقاط .





ترتيب المجموعة الثانية من تصفيات يورو 2020 :-

احتل منتخب أوكرانيا صدارة ترتيب المجموعة الثانية من تصفيات يورو 2020، برصيد 19 نقطة في مفاجأة غير متوقعة متفوقًا على العملاق البرتغالي الذي جمع 11 نقطة جعلته صاحب الوصافة، فيما احتلت صربيا المركز الثالث برصيد 10 نقاط، قبل لوكسمبورج صاحب المركز الرابع برصيد 4 نقاط، فيما حلت لتوانيا في المركز الأخير بنقطة وحيدة .





ترتيب المجموعة الثالثة من تصفيات يورو 2020 :-

تشارك المنتخبين الهولندي والألماني في زعامة وصدارة المجموعة الثالثة من تصفيات يورو 2020، وذلك بعدما جمع كلاهما 15 نقطة، فيما حلت أيرلندا الشمالية في المركز الثالث برصيد 12 نقطة، متفوقة على سلوفاكيا صاحب المركز الرابع برصيد 4 نقاط، وأستونيا صاحب المركز الأخير برصيد نقطة وحيدة .





ترتيب المجموعة الرابعة من تصفيات يورو 2020 :-

تمكن المنتخب الأيرلندي من تصدر المجموعة الرابعة من تصفيات يورو 2020، وذلك بعدما استطاع جمع 12 نقطة، ليتفوق بفارق الأهداف عن المنتخب الدانماركي صاحب الوصافة بنفس الرصيد من النقاط، فيما جاء منتخب سويسرا على بعد نقطة وحيدة في المركز الثالث برصيد 11 نقطة، متفوقًا على جوروجيا صاحب المركز الرابع برصيد 8 نقاط، فيما حل جبل طارق أخيرًا بدون رصيد .





ترتيب المجموعة الخامسة من تصفيات يورو 2020 :-

تصدر منتخب كرواتيا وصيف بطولة كأس العالم الأخيرة ترتيب المجموعة الخامسة من تصفيات يورو 2020 وذلك بعدما جمع 14 نقطة كاملة، ليبتعد بفارق نقطتين عن أقرب ملاحقية المجر برصيد 12 نقطة، فيما حلت سلوفاكيا ثالثًا برصيد 10 نقاط، علمًا بأن المنتخب الويلزي حل رابعًا برصيد 8 نقاط قبل منتخب أوزبكستان صاحب المركز الأخير بنقطة وحيدة .





ترتيب المجموعة السادسة من تصفيات يورو 2020 :-

حافظ المنتخب الإسباني على تصدره للمجموعة السادسة من تصفيات يورو 2020، وذلك بعدما جمع 20 نقطة بالتمام والكمال، ليبتعد بفارق 5 نقاط عن أقرب ملاحقيه السويد صاحب المركز الثاني ووصافة المجموعة برصيد 15 نقطة، قبل أن تحت رومانيا المركز الثالث برصيد14 نقطة والنرويج في المركز الرابع برصيد 11 نقطة، فيما حلت أيسلندا الشمالية في المركز الخامس برصيد 3 نقاط، وفيما حلت مالتا في قاع ترتيب المجموعة بنفس الرصيد .





ترتيب المجموعة السابعة من تصفيات يورو 2020 :-

تصدر المنتخب البولندي جدول ترتيب المجموعة السابعة من تصفيات يورو 2020، وذلك بعدما استطاع جمع 19 نقطة كاملة، قبل النمسا صاحب المركز الثاني برصيد 16 نقطة، فيما حلت كلًا من مقدونيا وسلوفانيا وإسرائيل في المركز الثالث والرابع والخامس على التوالي برصيد 11 نقطة، فيما تذيل منتخب لاتيفيا جدول الترتيب بدون رصيد .





ترتيب المجموعة الثامنة من تصفيات يورو 2020 :-

استطاع المنتخب التركي اقحام نفسه في صدارة المجموعة الثامنة من تصفيات يورو 2020، بعدما تشارك صدارة الترتيب مناصفة مع منتخب فرنسا برصيد 19 نقطة، فيما حلت ايسلندا في المركز الثالث برصيد 15 نقطة، وحلت ألبانيا في المركز الرابع برصيد 12 نقطة، فيما تقاسم كلًا من أندروا و مولدوفا تذيل جدول الترتيب برصيد ثلاثة نقاط .





ترتيب المجموعة التاسعة من تصفيات يورو 2020 :-

استطاع المنتخب البلجيكي تحقيق العلامة الكاملة والوصول إلى النقطة 24 ليتصدر جدول ترتيب المجموعة التاسعة من تصفيات يورو 2020، بفارق ثلاثة نقاط فقط عن أقرب ملاحقيه روسيا صاحب المركز الثاني برصيد 21 نقطة، فيما احتل منتخب قبرص المركز الثالث برصيد 10 نقاط، وبفارق نقطة وحيدة عن اسكتلندا صاحب المركز الرابع برصيد 9 نقاط، كما حل منتخب كازاخستان في المركز الخامس برصيد 7 نقاط، على ان يتذيل الترتيب منتخب سان مارينو دون أي نقاط .





ترتيب المجموعة العاشرة من تصفيات يورو 2020 :-

سار المنتخب الإيطالي على درب نظيره البلجيكي واستطاع تحقيق العلامة الكاملة والوصول إلى النقطة 24 ليتصدر ترتيب المجموعة العاشرة من تصفيات يورو 2020، فيما حل منتخب فنلندا في المركز الثاني برصيد 15 نقطة، وجاء أرمينيا والبوسنة والهرسك في المركزين الثالث والرابع على التوالي برصيد 10 نقاط، فيما حل اليونان خامسًا برصيد 8 نقاط، ليخنشتاين في المركز الأخير بنقطتين فقط .



