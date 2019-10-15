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15 دولة جديدة في قائمة العربي للنشر والتوزيع

الثلاثاء 15/أكتوبر/2019 - 11:20 م
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15 دولة جديدة في قائمة العربي للنشر والتوزيع
العربي للنشر والتوزيع
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شيماء عطية
 
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نجحت العربي للنشر والتوزيع في إضافة 15 دولة جديدة إلى قائمة رواياتها المترجمة ليصبح مجموع الدول التي ترجمت منها هي 52 دولة، وهي خطوة هامة على طريق الإستراتيجية المحددة للدار. 

والتي تسعى إلى ترجمة المزيد من الروايات من دول مختلفة سعيًا لتحقيق هدف مشروعها #كتب_مختلفة.

وأبرزهم: أنجولا، واليونان، والكونغو، ونيجيريا، ولاتفيا، وأضافت إليهم: ألبانيا، وبوليفيا، وكندا، والباسك، وباكستان، وإيران، وروسيا، وسلوفينيا، وويلز، وكوبا. 

ويأتي اشتراكها هذا العام بمعرض فرانكفورت الدولي للكتاب للمرة الثانية عشر هام للغاية نحو إضافة المزيد والبحث عن الجديد والقيم. 

حيث يقوم الأستاذ شريف بكر، والأستاذة رانية بكر بمقابلة أصحاب حقوق من جميع أنحاء العالم للاتفاق على وشراء حقوق أعمال أدبية جديدة تضيفها العربي إلى قائمتها.

ومن الروايات التي أضافتها إلى قائمتها هذا العام: "علاقات دولية" ليلييت أليكا من ألبانيا، و"المدينة الخفية" لأوندايكي من أنجولا، و"نصل الضوء"، و"التواء" لهاركايتز كانو من الباسك، و"اعترافات مؤجلة" لميجيلا بودوين من بوليفيا، و"فنانو الذاكرة" لجيفري مور من كندا، و"فتاة كازابلانكا" لجين بوفان من الكونغو.

وثلاث روايات من اليونان، هم: "لماذا قتلت صديقتي المقربة" لأماند ميكالوبلو، و"الخير سيأتي من البحر"، و"شيء جيد سيحدث" لكريستوس إيكونومو، ومن إيران رواية "ثم ابتلعه الحوت" لأمير أحمدي، ومن لاتفيا "رقصة سمكة الفيل" لأوتُّو أوزولز، ومن نيجيريا الرواية المرشحة للقائمة الطويلة لجائزة البوكر العالمية "أختي قاتلة متسلسلة" لأوينكان بريزوايت، ومن باكيستان رواية "أرق من الجلد" لأوزما خان، ومن روسيا رواية "المنتحر" لأولجا سلافينكوفا، و"ضفة النهر" لرومان سنشين، ومن سلوفينيا رواية "يوغوسلافيا، أرض أبي"، و"شجرة التين" لجوران فوينوفيتش، ومن ويلز رواية "أفكار سيئة" للوريد ماركام، و"أيتام ذهبيون" لجاري >ريموندز، ومن كوبا رواية "الكاتدرائية السوداء" لمارسيال جالا.

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