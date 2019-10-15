قنا اليوم.. فتاة جنوب الوادي أول سائقة في راليات "EVER" والعثور على رضيعين لقطاء
الثلاثاء 15/أكتوبر/2019 - 11:21 م
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بسام عبدالحميد
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شهدت محافظة قنا، على مدار 24 ساعة الماضية، عددًا من الموضوعات المهمة، التي تهم المواطن القنائي وإليكم أهم الأخبار.
محافظ قنا: تخصيص 10 اتوبيسات مكيفة لنقل الطلاب والمواطنين
قال اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ قنا، إنه تم التنسيق مع شركة الصعيد للنقل والسياحة إحدى شركات قطاع الاعمال لتشغيل عدد من الاتوبيسات المكيفة وبأسعار مخفضة بين مدينة قنا ومراكز المدن الاكثر كثافة، في إطار حرص المحافظة على التيسير على المواطنين.
"إسراء خالد" فتاة صعيدية.. أول سائقة لراليات "EVER" لطلاب الجامعات المصرية
تشارك إسراء خالد، الطالبة بكلية الهندسة بجامعة جنوب الوادي في قنا، ضمن فريق طلاب SVU Racing Team من كلية الهندسة بجامعة جنوب الوادي، في سباق“EVER” للسيارات الكهربائية محلية الصنع، بمشاركة طلاب العديد من الجامعات المصرية.
عثر أهالي مركز فرشوط، شمال محافظ قنا، على جثمان رضيع حديث الولادة متحلل، ملقى على جانب مصرف زراعي.
شهد اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا بث مباشر لسيناريو ومحاكاة فعلية للحماية من مخاطر السيول بمدينة قنا الجديدة "الحي الثاني موقع الـ 27 عمارة" من غرفة العمليات المركزية بالمحافظة.
شهد اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ قنا، عمليات استخراج الاسماك من احواض التربية للبيع للمواطنين وذلك ضمن دورة الاستزراع الرابعة للمزرعة السمكية المقامة بمنطقة المعنا بحضور ناهد يسري، مدير المشروعات بمؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية والعميد وليد البيلي سكرتير عام مساعد المحافظة وعدد من القيادات التنفيذية.
محافظ قنا: تخصيص 10 اتوبيسات مكيفة لنقل الطلاب والمواطنين
قال اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ قنا، إنه تم التنسيق مع شركة الصعيد للنقل والسياحة إحدى شركات قطاع الاعمال لتشغيل عدد من الاتوبيسات المكيفة وبأسعار مخفضة بين مدينة قنا ومراكز المدن الاكثر كثافة، في إطار حرص المحافظة على التيسير على المواطنين.
"إسراء خالد" فتاة صعيدية.. أول سائقة لراليات "EVER" لطلاب الجامعات المصرية
تشارك إسراء خالد، الطالبة بكلية الهندسة بجامعة جنوب الوادي في قنا، ضمن فريق طلاب SVU Racing Team من كلية الهندسة بجامعة جنوب الوادي، في سباق“EVER” للسيارات الكهربائية محلية الصنع، بمشاركة طلاب العديد من الجامعات المصرية.
عثر أهالي مركز فرشوط، شمال محافظ قنا، على جثمان رضيع حديث الولادة متحلل، ملقى على جانب مصرف زراعي.
شهد اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا بث مباشر لسيناريو ومحاكاة فعلية للحماية من مخاطر السيول بمدينة قنا الجديدة "الحي الثاني موقع الـ 27 عمارة" من غرفة العمليات المركزية بالمحافظة.
أعلن اللواء ممدوح شعبان مدير عام جمعية الأورمان، تنظيم حفل بالتنسيق مع محافظة قنا وصندوق تحيا مصر، بتطوير واعادة إعمار قريتين من القرى الأكثر احتياجًا بقنا وهي قريتي العليقات وحجازة مركز قوص وذك ضمن 42 قرية كمرحلة اولى ضمن بروتوكول التعاون الثالث حيث يشمل البرتوكول رفع كفاءة عدد (2885) منزل موزعه على عدد (100) قرية من القرى الأكثر احتياجًا بتكلفة إجمالية تصل إلى 125 مليون جنيه.
شهد اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ قنا، عمليات استخراج الاسماك من احواض التربية للبيع للمواطنين وذلك ضمن دورة الاستزراع الرابعة للمزرعة السمكية المقامة بمنطقة المعنا بحضور ناهد يسري، مدير المشروعات بمؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية والعميد وليد البيلي سكرتير عام مساعد المحافظة وعدد من القيادات التنفيذية.
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