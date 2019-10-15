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بيريز يخطط لخطف نجم باريس سان جيرمان

الثلاثاء 15/أكتوبر/2019 - 11:18 م
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بيريز يخطط لخطف نجم باريس سان جيرمان
بيريز
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محمد أيمن
 
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 أفادت بعض المصادر الصحفية الصادرة في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء أن فلورينتينو بيريز رئيس الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد مهووس بفكرة التعاقد مع الفرنسي كيليان مبابي لاعب الفريق الاول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان الفرنسي .

 

وأدرك بيريز أن الوقت من الممكن أن يلعب عامل هام في موافقة الفريق الفرنسي على العرض وأكدت صحيفة " ماركا " الإسبانية والمقربة من النادي الملكي أن بيريز يسعى إلى تنفيذ واحدة من الإستراتيجيات التي دائماً ما يستخدمها من أجل حسم الصفقات الكبرى التي تكون معقدة نسبياً .

 

وسبق وأن إستخدم فلورينتينو تلك الإستراتيجية للحصول على خدمات الدولي البلجيكي تيبوا كورتوا وإيدين هازارد لاعبا تشيلسي الإنجليزي والذي حصل عليهما الفريق بمبالغ أقل من التي توقعها الجمهور بعد أن إنتظر الموسم الأخير لكلاً منهما في عقده للحصول على خدماتهما بمبلغ أقل من المطلوب خوفاً من رحيلهم مجاناً .

 

ويرغب الداهية في تنفيذ نفس الطريقة مع مبابي لكن تلك الإستراتيجية تواجه ضغط شرس وقوي للغاية من ناصر الخليفي رئيس الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان الفرنسي والذي يسعى إلى تجديد عقد جوهرته في أقرب وقت من أجل تجنب الصراع المنتظر أن يحدث عليه من كبار الأندية الأوروبية .

 

ويستمر عقد بطل العالم مع فرنسا 2018 حتى يونيو من العام 2022 أي يتبقى له ثلاثة مواسم ويعتقد الريال أن الوضع قد يكون مناسب بداية من الصيف المقبل .

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