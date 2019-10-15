داليا مصطفى تغازل جمهورها بإطلالة جديدة.. والأخير: "الأزرق يليق بكي"

نشرت الفنانة داليا مصطفي، صورة لها عبر موقع تبادل الصور والڤيدوهات "إنستجرام"، صورة لها بإطلالة جميلة ورائعة مرتديه فستان أزرق منفوش وتسريحة شعرها مناسبة لهذه الإطلالة، مرفقة تعليق: حواديت الشانزليزيه، إخراج مرقس عادل، قصة أيمن سليم، سيناريو وحوار أيمن سليم ونهي سعيد وإنتاج سنيرجي.





فتلقت داليا تعليقات متعددة منها "بقالك كتير مختفية ولما بتظهري بتطلعي بطلة تاخد العقل، أكتر واحدة بحب تمثيلها من أيام مسلسل العصيان، الأزرق يليق بك إن شاءالله في انتظار المسلسل "





وشاركت الفنانة داليا مصطفي، في مسلسل الشانزليزيه وجسدت دور قسمت وهي تنتمي لعائلة أرستقراطية ووالدها من كبار رجال مصر ولقبه "الباشاوية"، فهي تواجه مشاكل كثيرة وهي زوحة النجم "إياد نصار" في هذا المسلسل





وأيضاً يُعد المسلسل خارج إطار الرومانسية وهو في آخر مراحل تصويره ومتوقع أن يتم عرضه أكتوبر الجاري فهو ضمن المسلسلات التي تضم 45 حلقة والرسالة المراد إبرازها فن هذا المسلسل هي الإشارة إلي عدد الألوان في فترة الأحداث وطرح فكرة إذا كنا نري بعضنا بلون واحد





علاوة علي ذلك يبرز العمل طبقات المجتمع المصري في فترة الخمسينيات.





ويذكر أن المسلسل تم تصويره بين مدينة الإنتاج الإعلامي والفيوم ولم يتطلب السفر خارج مصر





وقد تم ترشيح "داليا" من قبل "تامر موسي" والأمر الذي شجعها علي قبول المسلسل أنه دور لم تؤديه في جميع أدوارها السابقة إلي جانب أن هذا الدور يعد إضافة فنية فالدور لا يبرز الفن والجمال والإزدهار فقط بل أسبابه أيضًا فيما يخص سلوك الدولة.





وشارك في بطولة المسلسل كلاً من "إياد نصار، داليا مصطفي، إنچي المقدم، ساره عادل وأماني كمال"





وفي سياق آخر تفوقت "داليا مصطفي" في لفت الأنظار في رمضان الماضي من خلال تقديمها لشخصيتين مختلفتين في مسلسل "قمر هادي"، فهذا المسلسل يعد آخر أعمالها وقد شاركها في البطولة هاني سلامة وتدور قصته حول" هادي أبو المكارم" الذي أوهمته أسرته بأنه فاقد الذاكرة نتيجة تعرضه لحادث وبمرور الوقت عرف أنهم يكذبون عليه للإنتقام منه نظرا. لمعاملته القاسية لهم في الماضي ويعد المسلسل تاليف "إسلام حافظ" وإخراج "رءوف عبدالعزيز"



