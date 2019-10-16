تامر أمين: تواجد محمد رمضان في قمرة الطائرة يحدث في العالم (فيديو)
الأربعاء 16/أكتوبر/2019 - 03:00 ص
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كساب أحمد
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قال الإعلامي تامر أمين، إن ما قام به الفنان محمد رمضان من التواجد في قمرة قيادة أحد الطائرات أمر مخالف قولًا واحدًا، لكن ما قام به "رمضان" يحدث في الكثير من دول العالم.
وتابع "أمين"، خلال تقديمه برنامج "آخر النهار"، المذاع على فضائية "النهار"، مساء الثلاثاء: "في نجوم وفنانين أجانب بيدخلوا قمرة القيادة وبيتصوروا مع كابتن الطيارة، وهذا يحدث في شركات طائرات أجنبية كثيرة، لكن هذا يحدث في الخباثة ولا أحد يعرف".
وأضاف أن المشكلة أن "رمضان" بعدما قام بهذا الأمر، قام بنشر فيديو يوثق ما حدث على مواقع التواصل الاجتماعي، معقبًا: "مكنش ينفعش يا محمد تسيح للكابتن، وتخلي الكابتن يقول إنك اللي بتسوق الطائرة، لأنك أنت كده يا محمد أضريت الكابتن".
ونشر "رمضان" عبر موقع "إنستجرام" فيديو له وهو ينتقل في الطائرة من مقعده ويذهب إلى قمرة الطائرة ويجلس بجوار سائقها ويقوم بقيادتها بالفعل، ويظهر في الخلفية صوت شقيقه محمود رمضان يقول: "والمصحف محمد اللي سايق بينا دلوقتي".
ولم تمر ساعات على انتشار الفيديو الذي أثار استياء كثيرون من رواد السوشيال ميديا، إلا أن سلطة الطيران المدني المصرية سرعان ما تدخلت في الأمر وأصدرت قرار بوقف الطيار ومساعده لحين يتم التحقيق معهما على خلفية ارتكاب خطأ كبير وفعل ممنوع وفقًا لقانون الطيران المدني.
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